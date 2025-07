San Marino. “Alba sul Monte…in concerto”. Domenica 27 luglio primo appuntamento con Sergio Scappini & Friends

Torna una delle rassegne musicali più attese dell’estate sammarinese: cinque appuntamenti imperdibili con la grande musica dal 27 luglio al 24 agosto.

L’Associazione Musicale Camerata del Titano sostenuta dalla Segreteria di Stato per l’Istruzione e la Cultura, dalla Segreteria di Stato per il Turismo con la collaborazione dell’Ufficio del Turismo, propone per l’edizione 2025 un calendario ricco nei contenuti ed eterogeneo nei generi, con artisti di altissimo livello.

Cinque concerti per cinque domeniche consecutive, alle prime luci dell’alba con appuntamento alle sei nella suggestiva cornice degli “Orti dell’Arciprete” dietro alla Basilica del Santo, in una terrazza che permette una visione unica: quella del mare Adriatico al sorgere del sole, un luogo storico, dedicato al silenzio e alla riflessione, un contesto ideale per ascoltare ottima musica, in un’atmosfera speciale e con al termine la possibilità di gustare una gustosa colazione.

Si parte domenica 27 luglio con un piacevole ritorno, quello dell’ensemble di fisarmoniche guidato dai Maestri Sergio Scappini e Paolo Vignani. Una tradizione nella tradizione il Concerto di fisarmoniche che ha sempre divertito ed incantato il pubblico presente con proposte originali. Si prosegue il 3 agosto con un ensemble di 7 trombe che eseguirà sia repertorio classico (Gabrieli, Handel,…) che arrangiamenti originali del repertorio più noto al pubblico (colonne sonore, canzoni,..); il Concerto “evento” del 10 agosto vedrà come protagonista Fabrizio Raggi che, accompagnato da Rodolfo Rossi percussioni (Leone alla Carriera – Biennale di Venezia 2023) e Marco Ignoti clarinetto, daranno vita al “Poema del Vento” una raccolta organizzata e coerente di frammenti da capolavori letterari di Virgilio, Da Vinci, Borges, Nezami, Faletti, Calvino, De Luca, Barricco, Neruda, Benni,…; il 17 sarà la volta del duo pianistico “Ad Parnassum” con un programma a quattro mani dove ancora una volta, insieme al repertorio classico più tipico, verranno evocate atmosfere sognanti e romantiche. “Alba sul Monte… in Concerto” si concluderà domenica 25 agosto con un altro “evento” dedicato all’Argentina, non solo al tango, ma alla sua cultura musicale, alle varie influenze che l’hanno determinata, al colore e alla passione che la caratterizza.

Dichiarazioni:

Emanuele D’Amelio- Direttore Dipartimento Istruzione e Cultura

“Alba sul Monte anima le estati sammarinesi dal 2009, la nuova edizione si conferma come una proposta di elevata qualità, con artisti di altissima caratura.

Un evento pensato sia per i sammarinesi che per i tanti turisti che in questo periodo visitano la Repubblica di San Marino, assolutamente in linea alla nostra tradizione ma animato anche dal desiderio continuo di elevarsi dal punto di vista della qualità e dell’offerta”.

Alan Gasperoni- Segretario Particolare Segreteria di Stato per il Turismo

“Siamo giunti all’edizione numero 17 di Alba sul Monte, questo è un segnale importante e molto esplicativo. Un connubio perfetto tra musica di alta qualità e una location davvero suggestiva concorre a intercettare sia gli amanti della musica che i turisti alla ricerca di un’esperienza emozionante e un po’ diversa dal solito. Il primo appuntamento della Rassegna coincide alle Giornate Medioevali, un ulteriore proposta per chi soggiorna in loco”.

M°Augusto Ciavatta- Direttore Artistico Camerata del Titano

“L’edizione 2025 si caratterizza come molto eterogena nei contenuti, pensata per coinvolgere un pubblico il più vasto possibile, abbiamo coinvolto anche l’attore Fabrizio Raggi, sarà presente il 10 agosto, leggerà brani di autori contemporanei con l’accompagnamento di musicisti professionisti”.