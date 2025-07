San Marino. Alessandra Gasparelli e Probo Benvenuti protagonisti ai Campionati Europei U23 in Norvegia

Dal 17 al 20 luglio 2025 il suggestivo Fana Stadion di Bergen, in Norvegia, ha ospitato i 15° Campionati Europei Under?23 di atletica leggera, radunando i migliori giovani talenti del continente. Tra le bandiere che hanno colorato l’evento, anche quella biancazzurra della Repubblica di San Marino, rappresentata da Alessandra Gasparelli e Probo Benvenuti.

In un contesto tecnico di altissimo livello, i due atleti hanno dato il massimo, portando avanti il nome del Titano con determinazione e coraggio.

Alessandra Gasparelli, già primatista nazionale di tutte le distanze veloci, ha disputato due solide prove correndo i 100 metri in 11”82 e i 200 in 23”45. Tempi che le hanno permesso di confrontarsi con le migliori velociste d’Europa, confermandola come punto di riferimento per l’atletica sammarinese.

Probo Benvenuti sui 400 metri ha chiuso con il tempo di 49″43, confermando i progressi mostrati negli ultimi mesi. Per il giovane talento, al debutto in una rassegna europea di questo livello, Bergen rappresenta un passaggio fondamentale nella propria crescita agonistica

«Portare la bandiera di un piccolo Paese come San Marino in una manifestazione europea è già di per sé una vittoria. Alessandra e Probo hanno dimostrato di poter tenere testa a una concorrenza di altissimo livello e questo ci incoraggia a continuare a investire sui giovani», ha dichiarato Mauro Santi, presidente della Federazione Sammarinese Atletica Leggera.

CONS