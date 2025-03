San Marino. Alessandra Perilli farà parte della delegazione olimpica di Parigi 2024

Arriva una seconda qualificazione per la delegazione sammarinese alle Olimpiadi di Parigi 2024: Alessandra Perillistacca il pass per la Francia grazie all’ottima posizione di ranking, che le permette di accedere ai Giochi Olimpici e si aggiunge alla squadra biancazzurra, dopo che Myles Amine Mularoni aveva già ottenuto la qualificazione a settembre 2023. Per la tiratrice sammarinese sarà la quarta Olimpiade e avrà la possibilità di difendere la medaglia di bronzo conquistata a Tokyo 2020 nel Trap individuale. Nel corso del 2024 la Perilli ha conquistato un bronzo e un argento nelle due tappe di Coppa del Mondo un Egitto e un terzo posto nel Mixed Team insieme a Gian Marco Berti agli Europei a Lonato; di recente anche il secondo posto ai Giochi dei Piccoli Stati di Malta. “Mi congratulo con Alessandra per questo importante traguardo – dice Gian Primo Giardi, presidente del CONS -, si è confermata ai vertici del ranking mondiale riuscendo a guadagnarsi la qualificazione alle Olimpiadi. Questo dimostra il buon lavoro svolto da lei e dal suo staff. Siamo contenti di essere presenti a Parigi con i nostri due atleti che nella scorsa edizione hanno conquistato le medaglie individuali. Resta il rammarico di non poter difendere la medaglia vinta nel Mixed Team, in quanto non presente nel programma olimpico di Parigi 2024”.