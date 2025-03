San Marino. Alessandra Priante Presidente di ENIT SpA

Pedini Amati “Congratulazioni. Grande amica di San Marino, punto di contatto ideale per sviluppare politiche di promozione turistica sinergiche con l’Italia”

Il 27 febbraio il Ministero del Turismo italiano ha ufficialmente creato ENIT Spa, società in house, sottoposta ai poteri di vigilanza e controllo dello stesso ministero e di cui è azionista il Mef, alla guida del quale è stata scelta, per il ruolo di Presidente, Alessandra Priante. Insieme a lei i consiglieri d’amministrazione Ivana Jelinic e Sandro Pappalardo.

ENIT Spa potenzierà l’attrattività dell’offerta turistica nazionale italiana e, come lo stesso Ministro del Turismo Daniela Santanchè ha precisato, snellirà le procedure e velocizzerà l’attuazione delle politiche di promozione turistica italiane.

Alessandra Priante già Direttore Europa di UNTourism (UNWTO) ed è uno dei massimi esperti di turismo al mondo. Ha favorito le relazioni della Repubblica di San Marino con UNTourism ed è stata promotrice della conferenza internazionale sul turismo accessibile recentemente ospitata sul Titano.

Federico Pedini Amati (Segretario di Stato per il Turismo): “L’esperienza di Alessandra Priante, grande amica della nostra Repubblica ed esperta di turismo internazionalmente riconosciuta, sarà fondamentale per l’attività di ENIT Spa, società destinata a diventare punto di riferimento per la promozione turistica italiana e non solo. ENIT è da sempre il punto di contatto con l’Italia per quanto riguarda le politiche di promozione turistica dell’Ufficio del Turismo. Con la Presidenza di Alessandra Priante sono certo che le relazioni si consolideranno per il raggiungimento degli obiettivi comuni. Ad Alessandra, unitamente alla direzione dell’Ufficio del Turismo, ad Annachiara Sica e Alessandra Renzi, intendo rivolgere le mie più sincere congratulazioni”.

