San Marino. Alfredo Torre Rossini vince la prima prova del Trofeo Federale 2025

La Federazione Sammarinese Biliardo Sportivo ha organizzato dal 3 al 20 marzo la Prima Prova del Trofeo Federale 2025 di specialità Stecca 5 birilli, con 21 iscritti che nelle prime fasi sono stati suddivisi in gironi fino alle semifinali e finali a scontro diretto. La vittoria è andata ad Alfredo Torre Rossini, che prima ha battuto in semifinale Cristiano Urbinati per 2-1 e in finaleCorrado Gualtieri per 2-0. Gualtieri è approdato in semifinale grazie alla vittoria su Maurizio Gobbi per 2-1. La gara è stata valevole per il ranking che decreterà gli atleti che parteciperanno alle competizioni internazionali nel 2026.