San Marino alla 48ª Sessione del Congresso dei Poteri Locali e Regionali: il Segretario Belluzzi promuove il modello di autonomia e partecipazione del Titano

Il Segretario di Stato per gli Affari Interni e i Rapporti con le Giunte di Castello, Andrea Belluzzi, ha rappresentato la Repubblica di San Marino alla 48ª Sessione del Congresso dei Poteri Locali e Regionali del Consiglio d’Europa (CPLRE), che si è tenuta recentemente a Strasburgo. Durante l’incontro, Belluzzi ha messo in luce le specificità della Repubblica, evidenziando il modello di governance locale che caratterizza il paese e l’importanza di promuovere la partecipazione attiva dei cittadini.

Il Congresso CPLRE: una panoramica sul ruolo delle autonomie locali in Europa

Il Congresso dei Poteri Locali e Regionali (CPLRE) è un’assemblea politica paneuropea che comprende due Camere: quella delle Autorità Locali e quella delle Regioni. Rappresentando più di 200.000 collettività dei 46 Stati membri del Consiglio d’Europa, il CPLRE svolge un ruolo fondamentale nel promuovere la democrazia locale, migliorando la governance e rafforzando l’autonomia delle autorità locali in tutta Europa.

La sessione di Strasburgo ha visto una discussione profonda sulle sfide che le istituzioni locali devono affrontare, con un focus particolare sull’autonomia e la partecipazione delle comunità locali. Un momento significativo della sessione è stato l’approvazione all’unanimità del Rapporto elaborato dalla delegazione CPLRE, in seguito alla visita di monitoraggio che si è svolta a San Marino lo scorso settembre.

Un’opportunità di crescita per San Marino

Durante il suo intervento, il Segretario Belluzzi ha sottolineato la peculiarità della Repubblica di San Marino, un paese che si distingue per la sua vicinanza unica tra le istituzioni e i cittadini. Questa caratteristica consente ai cittadini di avere accesso diretto ai servizi pubblici e facilita un dialogo costante con le autorità. Un esempio emblematico di questo approccio è rappresentato dall’Istituto per la Sicurezza Sociale, che garantisce servizi sanitari gratuiti e facilmente accessibili a tutti. Tra questi, l’Ospedale di Stato e una rete capillare di Centri Salute, farmacie e servizi di assistenza socio-sanitaria, nonché strutture dedicate alla disabilità e agli anziani.

Belluzzi ha evidenziato come la società sammarinese sia caratterizzata da un forte senso di comunità e partecipazione, supportato dalle numerose Confederazioni sindacali e dalle oltre 180 associazioni civili che operano attivamente nel paese. Un altro aspetto centrale della sua esposizione è stato il ruolo cruciale delle autonomie locali, in particolare delle Giunte di Castello, che negli ultimi anni hanno intrapreso un processo di modernizzazione e riforma, culminato con l’adozione della Legge n. 158 del 2020. Questa legge ha riformato le funzioni delle Giunte, allineandole ai principi della Carta Europea dell’Autonomia Locale.

Il ruolo delle Giunte di Castello nella governance locale

Le Giunte di Castello sono state al centro del discorso di Belluzzi, il quale ha sottolineato l’importanza di un modello che avvicina le istituzioni centrali ai cittadini. Le Giunte di Castello, infatti, rappresentano un’istituzione fondamentale per la qualità della vita e il benessere collettivo, poiché garantiscono che le esigenze locali siano ascoltate e tradotte in azioni concrete. Belluzzi ha anche fatto riferimento al Decreto Delegato del 2 settembre 2024, che promuove la partecipazione attiva delle Giunte di Castello in ambiti cruciali come la Protezione Civile, la cultura e il volontariato. In questo contesto, le autonomie locali giocano un ruolo essenziale nel migliorare la qualità della vita e nel favorire l’inclusione e la solidarietà tra i cittadini.

Collaborazione con il CPLRE: un passo verso il futuro

La giornata si è conclusa con un incontro tra il Segretario Belluzzi e il Presidente del CPLRE, Marc Cools, per discutere le opportunità di collaborazione e lo scambio di buone pratiche tra San Marino e gli altri paesi membri del Consiglio d’Europa. Questo incontro ha rappresentato un’occasione per approfondire ulteriormente il dialogo sulla governance locale e la partecipazione cittadina, temi di fondamentale importanza per il futuro delle democrazie locali in Europa.

San Marino si propone come modello di democrazia locale in Europa

La partecipazione di San Marino alla 48ª sessione del CPLRE ha messo in luce il suo impegno continuo nel rafforzare la democrazia locale e nel promuovere una governance inclusiva che coinvolge attivamente i cittadini. Il modello sammarinese, basato su un forte senso di comunità e una governance locale moderna e partecipativa, si conferma come un esempio virtuoso per il resto d’Europa. Il Segretario Belluzzi ha ribadito l’importanza di un dialogo continuo con gli altri paesi europei, per affrontare insieme le sfide comuni e costruire un futuro sostenibile per tutti.