San Marino, alla Sala del Centro Sociale il 6 aprile torna “Sguardi oltre la scena” con “Musica nell’aria”

Domenica 6 aprile alle ore 17:00, presso la Sala Teatro del Centro Sociale di Fiorentino, torna l’appuntamento con SGUARDI OLTRE LA SCENA. Protagonista di quest’ultimo appuntamento sarà il duo Solo IN Due, composto da Barbara Andreini e Gabriele Antonelli, con lo spettacolo MUSICA NELL’ARIA…, un viaggio emozionante tra melodie e storie di vita e d’amore, attraverso le canzoni di autori e cantautori del nostro tempo.

Il repertorio spazierà tra diversi generi musicali: dal pop alle colonne sonore, dal cantautorato italiano a suggestioni jazzistiche. Gli arrangiamenti originali del Maestro Gabriele Antonelli – per pianoforte o fisarmonica – accompagneranno la voce intensa e coinvolgente del soprano sammarinese Barbara Andreini, regalando nuova vita ai brani interpretati.

“MUSICA NELL’ARIA… è un viaggio intorno all’amore, sentimento universale che attraversa ogni aspetto della vita: l’amore come passione e amicizia, ma anche come aspirazione alla libertà, alla giustizia e alla verità. La musica diventa così uno strumento potente per raccontare emozioni profonde e celebrare la vita in tutte le sue sfumature. Musica, amore, vita: tutto intorno a noi, come l’aria che respiriamo. ”

I biglietti sono disponibili in prevendita su Vivaticket al costo di €10 (posto unico) e, previa disponibilità, potranno essere acquistati direttamente sul posto a partire da due ore prima dell’inizio dello spettacolo.

Al termine dell’evento, il pubblico sarà accolto da un aperitivo offerto da Titancoop, un momento conviviale per condividere emozioni e riflessioni.

Per ulteriori informazioni: www.sanmarinoteatro.sm Telefono: 0549 882452

Email: info.istituticulturali@pa.sm

