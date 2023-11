San Marino. Alla tragedia Ucraina si è aggiunta quella del Medio Oriente … di Emilio Della Balda

Alla tragedia Ucraina si è aggiunta la tragedia del Medio Oriente. L’odio annulla la ragione e non riusciamo a vivere in pace anche se ci definiamo Homo Sapiens. Aggressioni, massacri, distruzioni, intolleranza, vendette, terrore, dogmi religiosi, impediscono il dialogo tra i popoli che è l’unica via per salvare l’umanità.

E’ un mondo fuori controllo che è tenuto sotto il ricatto delle armi, un mondo pieno di incertezze per il futuro e per le sorti di tutti gli abitanti della Terra.

Le guerre distruggono anche il potere e la credibilità degli organismi internazionali che le ultime generazioni hanno costruito per la convivenza tra i popoli. Fanno saltare tutte le regole umanitarie e mettono in crisi la democrazia e la sua promessa di libertà e giustizia. Sottraggono enormi risorse finanziarie con le quali si potrebbero eliminare povertà e sofferenze.

Solo la pace e la convivenza tra i popoli possono salvare l’umanità riportando il mondo alla cooperazione, alla tolleranza, al rispetto, per una vita tranquilla e prospera di tutte le persone indistintamente.

Emilio Della Balda