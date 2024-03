San Marino. Alleanza Riformista: “8 marzo: Sfidare il presente per costruire il Futuro”

In occasione dell’8 marzo, la Giornata Internazionale della Donna, Alleanza Riformista vuole sottolineare l’importanza di trasformare le celebrazioni e le commemorazioni in azioni concrete e significative. Riteniamo fondamentale che queste occasioni siano accompagnate da un vero impegno sociale e culturale, che porti a un cambiamento sostanziale nella nostra società.

Alleanza Riformista si impegna fermamente per un futuro libero da discriminazione, violenza e disparità di genere. Siamo convinti che la Repubblica di San Marino, con le sue peculiarità e dimensioni, abbia un ruolo cruciale da svolgere in questa indispensabile trasformazione.

È vitale che ogni aspetto della società sammarinese – dalle istituzioni, alle imprese, dal settore educativo alle famiglie – lavori insieme per realizzare una completa uguaglianza di genere.

In questa giornata dedicata alla sensibilizzazione, esortiamo tutti i cittadini e le cittadine di San Marino a unirsi a noi nell’obiettivo comune di costruire un futuro più equo e paritario. Solo unendo le nostre forze possiamo facilitare un cambiamento reale e duraturo.

In particolare, vogliamo rivolgere un appello alle donne di San Marino: impegnatevi attivamente nella politica e nelle decisioni della nostra comunità. Il vostro contributo è essenziale per realizzare la parità di genere e per influenzare direttamente le politiche che possono migliorare la vita di tutte. Solo attraverso la vostra partecipazione attiva e il vostro impegno possiamo sperare di raggiungere gli obiettivi che tutti desideriamo.

San Matino 8 marzo 2024

Alleanza Riformista