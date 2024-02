San Marino. Alleanza Riformista esprime piena soddisfazione per l’istituzione del bonus straordinario destinato all’acquisto di prodotti essenziali per la prima infanzia.

Alleanza Riformista esprime piena soddisfazione per l’istituzione del bonus straordinario destinato all’acquisto di prodotti essenziali per la prima infanzia. Questa iniziativa rivela con chiarezza l’impegno proattivo del Governo nel promuovere il benessere delle famiglie sammarinesi, specialmente dei loro cittadini più giovani.

Il Decreto delegato n. 29 del 20 febbraio 2024 stabilisce un bonus che varia in base al reddito familiare, con importi che oscillano tra €100,00 e €300,00.

Plaudiamo a questo intervento deciso del Governo, il quale si è impegnato a fondo nell’offrire un supporto tangibile ai nuclei familiari durante un periodo di particolare incertezza economica, con un sostegno finanziario che sarà erogato in modo tempestivo ed efficiente, garantendo così che le famiglie possano usufruirne nel modo più diretto possibile.

Alleanza Riformista è fermamente convinta che iniziative come questa siano imprescindibili per rafforzare il tessuto sociale del paese e per fornire un sostegno concreto alle famiglie sammarinesi, le vere fondamenta della nostra comunità.

San Marino, 24 febbraio 2024

Alleanza Riformista