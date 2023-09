San Marino. Alleanza Riformista: “Un progetto aperto a tutte le forze e le energie civiche che si riconoscono nei valori tradizionali della nostra Repubblica per poter dare un nuovo impulso al nostro Paese”

Al termine della sessione consiliare di settembre, gli Eccellentissimi Capitani Reggenti con il messaggio di saluto di fine mandato al Consiglio Grande e Generale, hanno voluto mettere in evidenza un tema molto importante: il rapporto tra la politica e le istituzioni. “Oggi più che mai le Istituzioni e la politica devono ascoltare e rapportarsi con i cittadini. L’ascolto è il primo passo, non affatto scontato, per recuperare una fiducia che rischia di essere pregiudicata. Le Istituzioni e la politica devono essere autorevoli e non autoritarie, capaci di farsi rispettare perché serie ed affidabili”

Questo tema per noi è fondamentale e prioritario.

Siamo assolutamente convinti che per riportare la cosiddetta “buona politica” al servizio del Paese e dei cittadini e per ridare autorevolezza alla politica – la capacità di ascolto, di confronto e di rispetto fra tutte le parti, siano gli ingredienti indispensabili non solo per la soluzione dei problemi ma anche per riavvicinare la cittadinanza alle istituzioni e alla politica più in generale.

Il nostro progetto politico nasce proprio con questi principi nasce con l’intento di offrire una casa aperta a tutte le donne e a tutti gli uomini che si identificano nei valori propri dello Stato liberale, laico, inclusivo e fondato sulla divisione dei poteri e nella Dichiarazione dei Cittadini e dei Principi Fondamentali dell’Ordinamento Sammarinese, dando valore alla cultura, alla conoscenza e alle competenze, come strumenti per costruire una società più forte e libera.

Con questi principi Alleanza Rifomista si avvicina al proprio congresso fondativo, con l’intento di mettere a disposizione per l’intera collettività non solo una organizzazione politica liberale e moderata, ma un progetto politico aperto a tutte le forze e le energie civiche che si riconoscono nei valori tradizionali della nostra Repubblica per poter dare un nuovo impulso al nostro Paese.

Alleanza Rifomista