San Marino. Altro podio all’Eurocup Imac per Cristian Selva, terzo in Repubblica Ceca

Seconda tappa dell’Eurocup Imac per la Federazione Aeronautica Sammarinese e secondo podio centrato. In una delle trasferte più ostiche, quella in Repubblica Ceca, a causa del meteo dinamico, il team sammarinese è stato in grado di ottenere il podio grazie a Cristian Selva, terzo nella categoria Intermediate, dietro a David Kuner, secondo, e Thomas Zahora, vincitore della categoria. Per Cristian anche la partecipazione nel Freestyle, dove ha terminato al quinto posto, regalano esibizioni spettacolari a tempo di musica.

Nell’Advanced buona prestazione anche per Massimo Selva, che ha chiuso al sesto posto dopo aver completato un gara composta da un programma sconosciuto e uno conosciuto.