San Marino. Ambasciatore Ghirelli: “Solidarietà alla Turchia”

A seguito dell’attentato al Ministero dell’interno di Ankara l’ambasciatore di San Marino in Turchia Giorgio Girelli ha fatto pervenire all’ambasciatore turco presso San Marino Ömer Gücük il seguente messaggio di solidarietà: “Esprimo a Lei ed Popolo Turco sentimenti di solidale vicinanza a seguito dell’attacco di “vili attentatori”, come ha detto il presidente Recep Tayyip Erdogan, i quali peraltro “non sono stati in grado di realizzare il loro obiettivo”. Nel constatare come pronta ed efficace sia stata la reazione delle forze di sicurezza turche, ribadisco la ferma condanna contro ogni forma di terrorismo cui segue la esasperazione dei conflitti allontanando la loro soluzione. Porgo ogni augurio alla Turchia perché la sua serenità non sia turbata e l’intensa azione delle Autorità e delle forze sociali concorra ad assicurare progresso civile ed economico al Suo grande Paese”.

Ambasciatore San Marino in Turchia