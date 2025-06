San Marino. Amici di Padre Marcellino: eletto il nuovo Consiglio Direttivo

Martedì 27 maggio si è svolta la riunione annuale dell’associazione “Amici di Padre Marcellino”, tra i punti all’ordine del giorno la nomina del Consiglio Direttivo, confermato come Presidente John Bianchi, Tesoriere Lara Casadei, Segretario Leonardo Mazza, due nuovi ingressi: Anna Chiara Macina e Marco Arzilli. Tanti i progetti da portare avanti nei prossimi mesi, alcuni di lungo corso come una targa in memoria di Padre Marcellino, da collocarsi in un luogo significativo e la realizzazione di un’ installazione progettata dall’Università di San Marino, altri del tutto nuovi come un percorso espositivo dal titolo “la valigia di padre marcellino” con lo scopo di creare un percorso tematico speciale e l’esposizione di oggetti importanti appartenuti al “Leone africano”, lettere, tracce della sua luminosa presenza e vita, per renderli fruibili a tutti. Tra i programmi dell’associazione anche un viaggio in Africa, alla Missione di Lubumbashi per constatare lo stato di avanzamento dei lavori cominciati e di quelli già in essere. La riunione si è tenuta all’interno di Palazzo Arzilli e al termine si è svolta una visita alla mostra “Arte ed enigma” una selezione di dipinti – circa 70 – di proprietà Giuseppe Arzilli, a cui è dedicata l’esposizione.”

John Bianchi Presidente Ass. Amici di Padre Marcellino