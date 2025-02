San Marino Amicizia Live Festival 2024: un trionfo di musica, gioventù e comunità

Il San Marino Amicizia Live Festival (SMALF) ritorna con la sua 21ª edizione, sotto l’egida della storica Festa dell’Amicizia, che celebra quest’anno il suo 51° anniversario. Dal 16 al 18 agosto 2024, il Parco Dante Alighieri “Orti Masi” di Serravalle ospiterà un evento che incarna lo spirito di aggregazione, unendo musica, giovani talenti e la comunità in un’esperienza unica e coinvolgente.

SMALF 2024 segna un record storico con 28 artisti in gara, rispetto ai 12 partecipanti dell’anno scorso, un chiaro segnale del crescente prestigio del festival. Questo evento non è solo una competizione, ma una celebrazione dell’amicizia e della comunità, che vede coinvolti artisti di tutte le età, tra cui 5 giovani cantanti dai 12 ai 18 anni, rappresentanti del futuro musicale della regione.

Il festival ha registrato un incredibile successo anche online: la campagna social ha raggiunto ben 59.280 persone, con 46.301 visite alla pagina Facebook e 8.588 visite alla pagina Instagram. Numeri che testimoniano l’impatto e l’interesse generati dall’evento nella comunità e non solo.

A giudicare le performance degli artisti, una giuria d’eccezione composta da Barbara Andreini, maestra di canto e cantante del gruppo Le Citrosodine; Christine Joan, artista, cantante e produttrice musicale; e Andrea Felli, musicista e produttore discografico dello Studio Farmhouse. La conduzione del festival è affidata all’energico Giordano Bruno Luisè, voce dei Thunder Brothers e professionista della comunicazione.

Il vincitore di SMALF 2024 avrà l’opportunità di registrare una demo professionale in sala di incisione e realizzare un videoclip del backstage, un trampolino di lancio per la carriera artistica. Tra gli ospiti d’onore, si esibiranno i Thunder Brothers, Cristina Macchiavelli feat Nymos, Radio Rage, Le Citrosodine, Single Barrel e i vincitori dell’edizione 2023, Soundcheck.

Non possiamo dimenticare di ringraziare tutti i volontari che, con passione e dedizione, rendono possibile questo evento. Un grazie particolare va a Stefano Piva, storico direttore del festival, la cui visione e impegno hanno contribuito a fare di SMALF quello che è oggi: un appuntamento imperdibile per tutti gli amanti della musica.

SMALF 2024 è un’occasione per la comunità di riunirsi e celebrare insieme l’amore per la musica in un’atmosfera festosa e accogliente. Con stand gastronomici, chioschi bar e ingresso pubblico gratuito, il festival promette un’esperienza indimenticabile per tutti. Vi aspettiamo al Parco Dante Alighieri “Orti Masi” di Serravalle per vivere insieme tre giorni di pura magia musicale!