San Marino. Anche la FSGC a Roma per la Conferenza di UEFA GROW  in ambito finanziario e gestione delle risorse umane

Nuovo importante appuntamento con il programma di UEFA GROW, il progetto di UEFA avviato per garantire assistenza e promuovere la crescita delle Federcalcio affiliate. In questi giorni (7-8 maggio) si è svolta a Roma la conferenza dedicata alla gestione finanziaria e delle risorse umane all’interno di un’organizzazione calcistica. Come avvenuto negli appuntamenti più recenti con UEFA GROW, all’interno di un unico evento sono individuati approfondimenti ed analisi comuni alle due aree di interesse, quanto specifici aspetti che hanno portato il gruppo dei partecipanti a dividersi in due diversi gruppi.

Per la Federcalcio di San Marino hanno partecipato Filippo Bronzetti (Tesoriere), Michela Sciutti (Dipartimento Amministrativo) e Andrea Nardoni (Coordinatore Amministrativo). Quest’ultimo ha partecipato al percorso dedicato alla gestione delle risorse umane, mentre i primi – nelle occasioni in cui le attività sono risultate divergenti – quello sugli aspetti finanziari.

All’apertura dei lavori, affidata a Keith Dalton, ha fatto seguito la presentazione del programma della conferenza a cura di Francesc Solanellas e Brandan Murray, due esperti responsabili del progetto UEFA GROW. Il Segretario Generale della FIGC Marco Brunelli, padrone di casa insieme a Niccolò Donna della Divisione di Studio e Ricerca della Federcalcio italiana, ne hanno proposto il caso di studio. Nel pomeriggio di ieri, gli approfondimenti sono proseguiti coinvolgendo l’organizzazione della UEFA – in ambito finanziario quanto di HR –, prima della condivisione di presentazioni specifiche da parte delle Federcalcio irlandese, gallese e danese.

Nella mattinata di oggi i lavori sono proseguiti a partire dall’intervento di Sunil Gulati, docente di Discipline Economiche alla Columbia University, per proseguire con un confronto sul palco a microfono aperto con Debbie Hewitt (The FA) e Keith Dalton. Come ogni conferenza che si rispetti, non sono mancate discussioni e riflessioni sul presente e l’immediato futuro: probabilmente non c’è tema migliore, in tal senso, dell’Intelligenza Artificiale – in questi giorni trattata nelle sue applicazioni in ambito finanziario e nelle risorse umane. Sull’argomento si sono alternati tre esperti di Deloitte come Angelo Di Donato e Stefano Besana, oltre al direttore Marco Lucarelli.

Denis Bastari, per UEFA, ha coinvolto i partecipanti in sessione plenaria condividendo elementi sul più recente ciclo del Programma HatTrick, che ha preceduto un’ultima divisione nelle due diverse aree di interesse. Quelli afferenti all’area finanziaria hanno potuto assistere alle presentazioni dettagliate dei direttori finanziari delle Federcalcio di Belgio, Slovenia e Grecia; in termini di risorse umane il microfono è spettato a rappresentanti delle organizzazioni calcistiche di Lituania, Svezia e Ungheria.

FSGC | Ufficio Stampa