San Marino. Ancora D’Este regala la vittoria alla Victor San Marino

STADIO COMUNALE “C. CHIESA” (Sant’Angelo Lodigiano) – Una settimana dopo la prima storica vittoria in Serie D arrivano anche i primi tre punti fuori dalle mura amiche, ancora una volta grazie al solito Nicholas D’Este. Cassani cambia leggermente formazione e lancia dal primo minuto in stagione il sammarinese Alessandro Tosi.

La prima chance è dei padroni di casa con il pallone dentro l’area per Mecca, Pazzini esce e fa da scudo. Risponde la Victor con l’imbucata di Lattarulo per D’Este, tiro a mezz’aria che finisce sulla traversa. Sempre pericoloso per il Sant’Angelo il numero 17, Bryan Mecca, che calcia dal limite a fin di palo. Poi due grosse occasioni per la squadra biancazzurra: Arlotti anticipa tutti, calcia da dentro l’area con Nucci che manda in corner; dal calcio d’angolo che segue la palla arriva a D’Este, da due passi prova a segnare il gol del vantaggio ma sempre Nucci è super e compie un miracolo.

Nella ripresa ci prova per il Sant’Angelo Bramante direttamente da punizione, deviazione e palla in rete, ma l’arbitro fischia per aver ravvisato un fallo in barriera. È la sliding door del match, perché al 20’ del secondo tempo Sabba mette dentro un cioccolatino per il colpo di testa di Nicholas D’Este, che segna il suo secondo centro consecutivo con la maglia biancazzurra. Sul finale proteste vibranti della formazione rossonera per una trattenuta in area di Giacomo Benvenuti su Principe non ravvista dal direttore di gara. Seconda vittoria di fila per la Victor San Marino, che si porta a sette punti in classifica nel Girone D.

POST PARTITA – Prova di maturità. Descrive così la prestazione dei suoi ragazzi il tecnico Stefano Cassani, che poi aggiunge: “In alcuni passaggi potevamo gestire meglio le situazioni e tenere più il controllo della palla, ma siamo stati bravi anche nelle situazioni in cui abbiamo sofferto di più e lo abbiamo fatto collettivamente – prosegue -. In generale sono molto contento perché abbiamo disputato un primo tempo in cui i nostri avversari sono partiti forti e siamo stati capaci di rispondere con tre chiare occasioni da gol; nella ripresa siamo scesi in campo meglio noi, creando altre due occasioni, di cui una sfruttata da D’Este, poi ci siamo abbassati complice anche la loro spinta offensiva, ma siamo comunque riusciti a contenerli”.

Sant’Angelo 0-1 Victor San Marino

Sant’Angelo (3-5-2)

Nucci; Bernini (42’st Berat), Confalonieri (32’st Fontana), De Angelis; Pecorini, Uggè, Grandinetti (14’st Rusconi), Mecca (32’st Bovolon), Bramante (42’st Principe); Gobbi, Renda

A disposizione: Maccherini, Ortolan, Cattaneo, Malanga

Allenatore: Achille Mazzoleni

Victor San Marino (3-5-2)

Pazzini; Onofri, De Queiroz (1’st Lombardi), Tosi; Bertolotti (23’st Giacomo Benvenuti), Lattarulo, Sabba, Lazzarini, Tommaso Benvenuti; D’Este, Arlotti

A disposizione: Gattuso, Gramellini, Sollaku, Morelli, Manara

Allenatore: Stefano Cassani

Arbitro: Simone Di Renzo

Assistenti: Riccardo Liotta – Mihai Irimca

Ammoniti: Pecorini (SA), Bovolon (SA)

Marcatori: 20’st D’Este

FOTO ©EMANUELE PISONI