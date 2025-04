San Marino ancora una volta set cinematografico per il docufilm “…E continuano a mangiare fagioli”. Un omaggio al cinema western all’italiana e alla leggendaria coppia Bud Spencer e Terence Hill. Il progetto è sostenuto dalla Segreteria di Stato per il Turismo della Repubblica di San Marino

Dal 14 al 16 aprile 2025, la Repubblica di San Marino accoglierà la troupe di Human Film International per le riprese di alcune scene del docufilm “…e continuano a mangiare fagioli”, diretto da Daniel Mercatali e prodotto da Humani Film International S.R.L., in collaborazione Marcello Vicini, Everglades Film, Nevada Film, Paolo Lustica, Elia Pascoli – Supercar SM, Egidio Lagravanese- Melandri e Gaudenzio, con il sostegno delle famiglie Zingarelli e Barboni. La distribuzione è affidata a Saturnia Pictures S.R.L.

San Marino sta emergendo in maniera sempre più forte come importante destinazione per il cineturismo, grazie agli sforzi profusi dalla Segreteria di Stato per il Turismo che ha lavorato con impegno costante per promuovere il territorio come set cinematografico di eccellenza, lo scopo è quello di valorizzare i territori attraverso il linguaggio del cinema, generando flussi turistici di appassionati e curiosi desiderosi di rivivere dal vivo le emozioni viste sul grande schermo.

Il docufilm nasce da un’idea del sammarinese Marcello Vicini – anche autore del libro ispiratore “I fagioli comunque… erano uno schifo” – e rappresenta un sincero tributo al grande cinema western italiano e alla celebre coppia Bud Spencer e Terence Hill.

Le riprese del docufilm sono iniziate a Roma a fine 2024 e proseguiranno in varie location italiane e internazionali: Ferrara, Treviso, Francia, Spagna e naturalmente San Marino, dove saranno coinvolti luoghi suggestivi del centro storico di San Marino Città e di Borgo Maggiore.

Un genere che abbraccia western e comedy, arricchito da battute iconiche, scazzottate leggendarie e dalla presenza dell’immancabile Dune Buggy rossa con cappottina gialla, il film unisce tradizione e modernità in uno stile visivo semplice e confidenziale. Un’estetica che richiama gli spaghetti western e rende omaggio anche al cinema di Quentin Tarantino, grande ammiratore del genere.

La sceneggiatura, sviluppata con il contributo di grandi nomi del cinema italiano come Paolo Fondato, Eugenio Alabiso, Marco Tullio Barboni ed Ernesto Gastaldi, offre uno sguardo inedito, intimo e profondo sulla carriera della coppia che ha fatto la storia del cinema italiano, con un tono leggero, quasi conviviale, come una chiacchierata tra amici davanti a un piatto di fagioli.

Il cast del docufilm vanta testimonianze di grande rilievo: come Enrico Vanzina, Sal Borgese (l’indigeno Anulu di Chi trova un amico trova un tesoro), Franco Micalizzi (autore della colonna sonora di Lo chiamavano Trinità), Manuel de Blas (il Paganini di …altrimenti ci arrabbiamo!), Yanti Somer (…continuavano a chiamarlo Trinità), Ernesto Gastaldi, gli stunt Ottaviano Dell’Acqua, Franco Moruzzi, Pietro Torrisi, l’attrice Martina Palladini, il designer Roberto Lucchi, e molti altri nomi. La fotografia è firmata da Davide Mancori, mentre l’arte visiva multimediale è curata da Alberto Baldisserotto, già noto per la collana a fumetti ufficiale Trinità & Bambino.

Distribuito su piattaforme internazionali, il docufilm sarà presentato in anteprima a Roma, Milano, Bologna, San Marino e Amelia, città d’origine della famiglia di Terence Hill.

Oltre al suo valore cinematografico, il progetto intende lanciare un messaggio importante contro il bullismo, ispirandosi ai valori positivi presenti nei film di Bud e Terence: nessuna vera violenza, niente morti o volgarità, solo scazzottate comiche, caricature buffe e tanta umanità. Un linguaggio universale capace di far sorridere e riflettere.

Fondamentale il sostegno del Main Sponsor Melandri Gaudenzio S.R.L., oltre a quello di sponsor italiani e sammarinesi come Fratelli Pietta, Roberto Lucchi, 02 e Officina del Capello, F.M. New Gym 2000.

San Marino, 14 aprile 2025