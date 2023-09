San Marino. Andata ottavi di finale Coppa Titano 2023-2024. Cosmos-Tre Penne finisce 1-1

Apre Prandelli e Badalassi pareggia i conti, l’andata di Coppa Titano finisce 1-1

Andata ottavi di finale Coppa Titano 2023-2024

Cosmos 1-1 Tre Penne

Cosmos (4-3-3)

Simoncini; D’Addario, Di Maio, Maggioli, Cucchi (13’st Barbini); Loidice, Errico, Pastorelli (27’st Berardi); Rizzitelli (43’st Mularoni), Prandelli (13’st Ben Kacem), Zulli

A disposizione: Tacchi, Molinas, Ottaviani, Filippo Righini

Allenatore: Nicola Berardi

Tre Penne (3-5-2)

Migani; Vandi, Lombardi, Poggi; Battistini, Scarponi (1’st Dormi), Luca Righini, Gai (43’st Lorenzo Gasperoni), Ceccaroli (33’st Alex Gasperoni); Pieri, Badalassi (33’st Cecchetti)

A disposizione: Dalla Libera, Rosini, Giovagnoli, Zeka, Stellato

Allenatore: Stefano Ceci

Arbitro: Ucini

Assistenti: Cristiano – Ercolani

4° Ufficiale: Xhafa

Ammoniti: 20’pt Battistini (TP), 27’pt Poggi (TP), 2’st Prandelli (C), 22’st Rizzitelli (C), 25’st Righini (TP), 28’st Gai (TP), 38’st Cecchetti (TP), 40’st Ben Kacem (C), 45’st Di Maio (C), 47’st Alex Gasperoni (TP), 49’st D’Addario (C)

Marcatori: 19’pt Prandelli, 12’st Badalassi

ACQUAVIVA – Il sorteggio della Coppa Titano ha messo di fronte due prime della classe, subito big match negli ottavi di finale tra Tre Penne e Cosmos. La prima chance del match è di marca biancazzurra al 7’, cross di Scarponi per i colpo di testa di Ceccaroli che finisce dritto tra le mani di Aldo Simoncini. La riposta della Cosmos non si fa attendere e arriva a 9’ con il tiro di Alessandro Cucchi da dentro l’area, conclusione che arriva tra le braccia di Migani. Nuovamente pericolosa la formazione gialloverde, conclusione fotocopia di Pastorelli, che questa volta fa la barba al palo più lontano della porta difesa da Mattia Migani. Sfida subito viva e piena di emozioni, prova a sbloccarla Michael Battistini, alla centesima presenza con il Tre Penne, ma il suo sinistro termina alto. Il gol che rompe l’equilibrio arriva al 19’, Cucchi anticipa Battistini e serve sull’esterno Zulli, cross pennellato per il colpo di testa ravvicinato di Matteo Prandelli. Prova a smuovere le acque Imre Badalassi, ripartenza manovrata da Scarponi con tiro del numero 95 a giro che si spegne a lato.

Nel secondo tempo Ceci cambia qualcosa nello scacchiere tattico, si passa alla difesa a quattro con l’inserimento di Dormi a centrocampo. Al quarto minuto ci prova Righini dalla distanza, la conclusione finisce alta sopra la traversa. Il gol del pari giunge al 12’ grazie alla collaborazione tra Pieri e Badalassi, quest’ultimo ha tempo anche di stoppare in area e battere Simoncini. Ancora Tre Penne in avanti al 18’ con Dormi che cambia fascia e serve Ceccaroli, l’esterno sammarinese prova la conclusione a giro che si stampa sulla traversa. Dopo il tentativo di Ceccaroli succede poco o nulla e i cambi non portano tutta quella freschezza necessaria per sbloccare la parità, che arriva fino al triplice fischio finale. 1-1 e tutto rimandato al ritorno degli ottavi di finale.