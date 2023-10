San Marino. Annual Meetings di Marrakech (Marocco). Prima giornata densa di incontri per il Segretario di Stato per le Finanze Marco Gatti

Marrakech, 13 ottobre 2023 – A pochi giorni dal termine della Missione del Fondo Monetario Internazionale a San Marino, dopo aver preso parte lo scorso aprile agli Spring Meetings di Washington, il Segretario di Stato per le Finanze e il Bilancio Marco Gatti partecipa da oggi agli Annual Meetings di Fondo Monetario Internazionale e Banca Mondiale a Marrakech in Marocco.

Dopo aver preso parte nella prima mattinata alla Sessione Plenaria, il Segretario Gatti si è intrattenuto in alcuni incontri: il primo con il Sultano A. Al-marshad e con l’Ingegnere Faisal Al-Kahtani rispettivamente Chief Executive Officer e Deputy CEO del Fondo per lo Sviluppo dell’Arabia Saudita. L’appuntamento, che fa seguito a quello recente tra il Fondo e il Segretario di Stato per il Turismo Federico Pedini Amati, ha riconfermato la volontà da parte di entrambe le parti di negoziare a breve i termini e le condizioni di un contratto, la cui firma costituirebbe il primo passo per avviare una collaborazione per un progetto di sviluppo di strutture e infrastrutture sul territorio della Repubblica di San Marino a partire dall’avio superficie di Torraccia. ‘La collaborazione con il vostro Fondo è una grande opportunità per il nostro paese’, ha detto Gatti ai rappresentanti del Fondo. ‘La nostra ambizione è quella di sviluppare nuove strutture per migliorare l’offerta turistica del nostro paese e, conseguentemente, il nostro tessuto economico. Stiamo crescendo velocemente, stiamo lavorando per far crescere il PIL, per raggiungere questo obiettivo è necessario investire in infrastrutture che inevitabilmente necessitano di capitali nuovi’.

A seguire il Segretario Gatti, accompagnato dai dirigenti di Banca Centrale presenti agli Annual Meetings, ha incontrato Nicolas Jost, Deputy Secretary General del Ministero delle Finanze del Gran Ducato del Lussemburgo per rappresentargli lo stato dell’arte dei negoziati tra Repubblica di San Marino e Unione europea. L’incontro è stata altresì l’occasione per sottolineare l’importanza di intensificare le relazioni tra Banche Centrali, in particolare per quanto attiene lo scambio di informazioni tra le autorità di vigilanza finanziaria.

Nel pomeriggio, il Segretario Gatti ha avuto un incontro bilaterale con l’omologo del Principato di Andorra, il Ministro Ramon Llados Bernaus con cui ha potuto fare il punto sulle sfide comuni che vedono i Paesi impegnati congiuntamente nei negoziati per l’accordo di associazione all’Unione europea.

Al termine della giornata Gatti, assieme agli esponenti di Banca Centrale, si è intrattenuto in un colloquio con Matteo Bugamelli Executive Director alla World Bank Group.