San Marino. Apas: Luce cerca una famiglia

Luce è una gattina dolcissima di appena 2 anni. È stata abbandonata per strada, nelle afose giornate di agosto, sicuramente perché incinta. Cercava cibo e acqua e ormai stremata è stata soccorsa e messa in salvo al Rifugio dove, dopo pochi giorni, ha partorito sette meravigliosi cuccioli. Si è interamente dedicata a loro, soprattutto ai due cuccioli più fragili nati con delle disabilità, con dedizione e con tutte le proprie energie. Oggi Luce è molto cambiata, la preoccupazione dei primi giorni ha lasciato spazio alla confidenza e alle tenerezze che cerca in tutti i modi di ricevere. Le piace molto giocare, infatti è ancora molto giovane e non avendo mai avuto l’occasione di potersi godere la vita, ora finalmente si rilassa e mostra il suo vero carattere.

Luce ha scacciato i ricordi dolorosi del passato dalla sua mente per dedicarsi a sognare una nuova vita, dove finalmente potrà risplendere ed essere amata come merita. I gatti adulti salvati, hanno una gratitudine immensa da donare. Per info APAS tel. 0549 996326 tutti i giorni dalle ore 8 alle ore 14 (domenica e festivi fino alle ore 13). Grazie per le condivisioni