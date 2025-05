San Marino. Apas: Tiger cerca casa

Tiger ha 7 anni, un’età difficile per trovare una nuova famiglia anche per un cane affettuoso ed educato come lui. Per gli animali adulti non è mai facile essere notati, eppure Tiger ha tanto da offrire, è bravo al guinzaglio, è abituato a vivere in famiglia con i bambini, adora le coccole ed è di taglia media/piccola. La compagnia delle persone lo rende felice e lo dimostra con i suoi comportamenti che chiedono attenzioni e carezze, con il desiderio di stringere una sincera amicizia. Guardandolo negli occhi ci si accorge subito di quanto sia speciale e del suo bisogno di amore, ha tanto da donare e merita di essere felice, sarà l’amico ideale con cui condividere la quotidianità, le passeggiate e il divano! Presto per lui si apriranno le porte del canile, Tiger aspetta qualcuno che possa fare la differenza nella sua vita. Per info APAS tel.0549 996326 tutti i giorni dalle ore 8 alle ore 14 (domenica e festivi fino alle ore 13). Grazie per le condivisioni