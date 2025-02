San Marino. Aperte le celebrazioni della memoria e dell’eredità di Senna e del ricordo di Roland Ratzenberger. Grande successo per “L’ultimo viaggio di Ayrton” di Fabio Tavelli

La Repubblica di San Marino al centro dell’iniziativa SENNA30

Teodoro Lonfernini: “Giusto tributo al più grande di sempre”

Grande apprezzamento da parte di pubblico, tifosi e turisti per “Senna 30 Years” il programma di iniziative che la Segreteria di Stato per il Lavoro e lo Sport in sinergia con la Fondazione Senna, la Regione Emilia-Romagna e il Comune di Imola hanno voluto ed ideato nel “30° anniversario della memoria e dell’eredità di Ayrton Senna” e nel ricordo di Roland Ratzenberger.

Le celebrazioni sono parte di un programma globale di tributo ai 30 anni di eredità di Ayrton e si inseriscono nell’ambito delle celebrazioni del 40° anniversario relazioni ufficiali tra San Marino e Brasile.

L’ULTIMO VIAGGIO DI AYRTON

Il programma di eventi e celebrazioni, ideato dalla Segreteria di Stato per il lavoro e lo Sport e coordinato dall’agenzia MOAB, si è aperto ufficialmente sabato scorso quando al Teatro Titano il giornalista di Sky Sport e conduttore del programma Race Anatomy Fabio Tavelli ha portato sul palco il monologo “L’ultimo viaggio di Ayrton” dedicato alla storia del campione brasiliano. Allo spettacolo, che ha fatto registrare un’affluenza record, hanno assistito anche gli Eccellentissimi Capitani Reggenti Alessandro Rossi e Milena Gasperoni.

LE TRE TORRI ILLUMINATE CON I COLORI DEL BRASILE E IL MAPPING DI PALAZZO PUBBLICO

Dal 27 aprile e fino al prossimo Primo maggio, le Tre Torri della Repubblica di San Marino saranno illuminate con i colori della bandiera del Brasile e dell’iconico casco di Ayrton Senna mentre sulla facciata di Palazzo Pubblico, in Piazza della Libertà è proiettato un mapping con le immagini dei due piloti.

“TITANO TRAIL RUN, SENNA 30 YEARS”

Runner e podisti si sono dati appuntamento alla “Titano Trail Run, Senna 30 Years” evento realizzato nell’ambito della manifestazione “Energika” con partenza e arrivo al Campo Bruno Reffi di San Marino dove è collocato il busto dedicato al brasiliano. Con la maglietta gialla dedicata all’iniziativa centinaia di persone hanno percorso le strade del Titano prima della commemorazione istituzionale e del passaggio della bandiera da oltre 50mq “SENNA30” sulla slackline installata fra la prima e la seconda torre e il successivo posizionamento della stessa sulla cima della Prima Torre. Alla Commemorazione ufficiale, al busto dedicato al pilota brasiliano posizionato al Campo Bruno Reffi erano presenti il Segretario di Stato per lo Sport Teodoro Lonfernini, il Presidente del CONS Gian Primo Giardi, l’Ambasciatore della Repubblica di San Marino in Brasile Filippo Francini e il Presidente di ACS Lucio Daniele.

“DOVEROSO TRIBUTO AL PIU’ GRANDE DI SEMPRE”

Il Segretario di Stato per il Lavoro con delega allo sport Teodoro Lonfernini è intervenuto in più occasioni per ricordare il legame fra la Repubblica di San Marino e i due piloti: “Il tributo della Repubblica di San Marino ad Ayrton Senna e Roland Ratzenberger era dovuto e doveroso -spiega Lonfernini- e le iniziative che abbiamo attivato ritengo siano in linea con il loro valore. Fabio Tavelli ha portato sul palco del Teatro Titano uno spettacolo emozionante, a tratti commovente che ha onorato il più grande pilota di sempre, una figura unica e generazionale”.

San Marino, 29 aprile 2024/1723 d.F.R.