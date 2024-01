San Marino. APERTURA DI STAGIONE PER LA FEDERAZIONE ROLLER

Nel fine settimana del 27-28 Gennaio è iniziata la stagione di gare per la Federazione Sammarinese Roller Sports con la prima tappa del campionato MSP. Nella trasferta a Correzzola in provincia di Padova si sono recate tredici atlete che hanno ottenuto 5 medaglie di cui due medaglie d’oro per Quercia Evelin, categoria giovani piccoli livello 3 e Benedettini Elisa, categoria giovani professional livello 6; due medaglie d’argento per Righi Michaela Romana, categoria giovani livello 6 e Amati Giulia, categoria giovani professional livello 2; una medaglia di bronzo per Righi Agata, categoria giovani professional livello 4. Ottime posizioni per Pierini Sarah, Nese Celeste, Castelli Eleonora e Tura Greta. In questa competizione la federazione di San Marino ha partecipato anche con il piccolo gruppo spettacolo delle Advance Novice, danzando sulle note di This is me, posizionandosi sul gradino più alto del podio.