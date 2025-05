San Marino. Approccio della coalizione Libera – PSD sul tema degli investimenti

In questi giorni, alcune dichiarazioni riguardanti l’area ex tiro a volo di Murata hanno attirato l’attenzione della stampa, creando l’impressione di divisioni all’interno della coalizione Libera – PSD, divisioni peraltro inesistenti. L’alleanza è solida e compatta e intende perseguire con determinazione il progetto riformista, cui entrambe le forze politiche fanno riferimento.

Libera e PSD condividono una visione comune per il futuro del Paese: promuovere una crescita economica che rispetti i valori fondamentali dell’ambiente e della socialità, che non abbia unicamente un’impronta economia, ma che miri soprattutto a migliorare la qualità della vita per tutti i cittadini.

Libera e PSD sono aperti a valutare ogni tipo di investimento, sia esso pubblico, o privato nel rispetto delle prerogative di tutti i cittadini. Questo vale anche per l’area ex tiro a volo di Murata, dove si ribadisce l’impegno a considerare progetti che possano contribuire positivamente al territorio e alla comunità.

Le recenti letture mediatiche hanno cercato di dipingere una coalizione divisa, a cui Libera e PSD rispondo con una maggiore unità e determinazione, per dare al Paese una prospettiva di crescita economica di qualità, nel rispetto dei valori che stanno a cuore a socialisti, democratici e progressisti.

Libera e PSD