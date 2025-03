San Marino. Approvata l’Istanza d’Arengo n. 14 del 6 ottobre 2024 – Istituzione di un’equipe psicopedagogica scolastica a supporto di studenti, docenti e famiglie

Segretario di Stato Teodoro Lonfernini:

“La Segreteria di Stato, il Dipartimento Istruzione e Cultura e i servizi stanno già lavorando affinché la richiesta contenuta nell’Istanza diventi operativa in tempi assolutamente ragionevoli.

Sono già avvenuti degli incontri tra le realtà del Dipartimento e il servizio interessato. Stiamo lavorando non soltanto a un atto normativo, ma anche a un protocollo d’intesa tra il Dipartimento Istruzione e i Servizi, affinché la tutela dei casi più complessi – oggi sempre più numerosi – possa essere gestita in modo efficace e di reale supporto per le famiglie.

Il tempo per questi atti normativi dovrà essere assolutamente celere. Mi impegno quindi a presentare all’Aula, oltre all’approvazione dell’Istanza d’Arengo, tutto ciò che sarà necessario anche dal punto di vista normativo.”

Esito:

L’Istanza d’Arengo è approvata con 28 voti favorevoli e 1 contrario.