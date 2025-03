San Marino. Approvata l’Istanza d’Arengo n.2 del 6-10-2024 – per rendere maggiormente visibile sul maggiore applicativo online il servizio di trasporto via autobus Rimini – Città di San Marino

Istanza d’Arengo n.2 del 6-10-2024 – per rendere maggiormente visibile sul maggiore applicativo online il servizio di trasporto via autobus Rimini – Città di San Marino

Segretario di Stato Marco Gatti: “E’ già allo studio un progetto di interconnessione dei sistemi di trasporto pubblico di San Marino i principali sistemi di trasporto internazionali. Già la prima proposta era stata presentata all’Azienda Autonoma di Stato per i Servizi input proprio dell’azienda stessa. Il tema è stato ulteriormente approfondito e sono state valutate anche assegnate le linee internazionali che collegano San Marino e Comuni limitrofi, inclusa anche la linea internazionale Rimini San Marino che chiaramente è il principale collettore di flusso turistico. Riteniamo per tanto che l’Istanza possa essere accolta”.

L’Istanza d’Arengo è approvata con 28 voti favorevoli e 1 contrario.