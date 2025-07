San Marino. Approvato il nuovo Programma di Politica Sportiva per il quadriennio 2025-2028, attenzione sugli impianti e nomine organi CONS

Martedì 15 luglio si è riunito il Consiglio Nazionale del CONS. Tra i principali punti all’ordine del giorno il Programma di Politica Sportiva per il prossimo quadriennio, approvato all’unanimità. In apertura il presidente Christian Forcelliniha evidenziato i complimenti per i risultati ottenuti dagli atleti sammarinesi ai Giochi dei Piccoli Stati d’Europa ad Andorra e nell’ultimo mese, a conferma della qualità dell’impegno nel movimento sportivo biancazzurro. È stato inoltre comunicato che il Comitato Esecutivo sta redigendo una bozza di codice etico, su indicazione del CIO, che verrà portato all’approvazione nella prossima seduta.

Il Programma di politica sportiva approvato si fonda su una visione moderna e responsabile dello sport. Prevede un percorso per la revisione della Legge sullo Sport in sinergia con la Segreteria di Stato. Un pilastro fondamentale sarà il rafforzamento della struttu ra CONS, unitamente alla gestione e manutenzione s traordinaria degli impianti.

Fondamentale sarà l’attenzione riservata agli atleti d’Interesse nazionale ed élite per rappresentare San Marino in campo internazionale e alla rivisitazione dei progetti di sviluppo sportivo.

Tra i punti discussi durante l’assemblea si è parlato dell’assegnazione sull’utilizzo degli impianti sportivi e anche dell’approvazione di un piano di priorità di interventi e di manutenzione al fine di ammodernare e migliorare le strutture sammarinesi.

Infine, il Consiglio Nazionale si è espresso sulle nomine degli organi del Comitato Olimpico, iniziando dalla Commissione Tecnica. Il Comitato Esecutivo ha dapprima rivolto un sentito ringraziamento per l’operato svolto da Pier Marino Rosti, che ha lasciato l’incarico, e ha poi definito la nuova commissione formata da Maria Anna Micol Rossinicon i nuovi ingressi di Lucia Castiglioni, Manlio Molinari e Luciano Scarponi.

Quattro membri rappresentano una novità all’interno del Cons ed è questo un passaggio qualificante su cui poggia il nuovo Programma di Politica Sportiva per consentire un maggiore dialogo tra Commissione Tecnica e Federazioni, con una presenza costante e l’aggiornamento continuo dei risultati sportivi sammarinesi.

Claudio Muccioli è stato confermato presidente del NADO , così come Massimiliano Vandi, Belen Giacomone e Roberto Venturini, con i nuovi ingressi dell’avvocato Eleonora Rossini in qualità di rappresentante della Segreteria di Stato per lo Sport e Anna Torsani come rappresentante degli atleti olimpici.

CONS