San Marino. Approvazione del Decreto Delegato 13/02/2025 n.22 “Regolamentazione del servizio diplomatico e consolare”

– Decreto Delegato 13/02/2025 n.22 Modifiche agli Allegati B e D alla Legge 1 febbraio 2023 n.14 “Regolamentazione del servizio diplomatico e consolare della Repubblica di San Marino” e successive modifiche

Segretario di Stato Teodoro Lonfernini: “Per quanto riguarda l’allegato B, le modifiche prevedono l’inserimento di un limite di incarico per gli Agenti Diplomatici accreditati presso Paesi stranieri, al fine di uniformare i cicli di mandato dei funzionari diplomatici e degli agenti diplomatici e facilitare l’organizzazione del personale diplomatico. Si è ritenuto inoltre necessario aggiornare le disposizioni relative alle sedi diplomatiche, tramite la ridefinizione dei coefficienti delle persone a carico per il calcolo dell’indennità di sede e delle condizioni di rimborso per i traslochi del personale diplomatico in partenza o di ritorno in Repubblica. Infine è prevista l’abrogazione dell’articolo 11 dell’allegato, dal momento che il personale diplomatico delle sedi strategiche è ora costituito interamente da funzionari appartenenti alla carriera diplomatica. In merito all’allegato D invece è stata modificata la denominazione della Rappresentanza Permanente a Roma, per uniformarsi alla prassi seguita in Italia.”

Il Consiglio Grande e Generale ratifica il Decreto all’unanimità con 30 voti favorevoli.