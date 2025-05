San Marino apre le porte ai giovani: selezioni attive per i Soggiorni Culturali 2025

Il Dipartimento Affari Esteri alla ricerca di due figure professionali per la 43ª edizione del programma dedicato ai sammarinesi all’estero. Un’opportunità preziosa per chi desidera mettersi al servizio delle nuove generazioni e contribuire alla promozione dell’identità sammarinese nel mondo. Il Dipartimento Affari Esteri della Repubblica di San Marino ha pubblicato il bando ufficiale per la selezione di due collaboratori da impiegare nella 43ª edizione dei Soggiorni Culturali per giovani sammarinesi residenti all’estero, in programma dal 14 luglio al 3 agosto 2025.

Il progetto, diventato nel tempo uno dei capisaldi della diplomazia culturale sammarinese, offre ai partecipanti un’esperienza immersiva alla scoperta della storia, delle istituzioni e delle radici della propria Repubblica.

I profili richiesti

Il bando prevede la selezione di due figure chiave per garantire la buona riuscita del programma:

1 Tutor per la lingua inglese , con funzioni di supporto linguistico e didattico nei confronti dei partecipanti;

1 Coordinatore, incaricato di supervisionare l’intero svolgimento del soggiorno e di facilitare la relazione tra gruppi, istituzioni e organizzatori.

La selezione avverrà per titoli e colloquio.

Come presentare domanda

Le candidature dovranno essere inviate esclusivamente online tramite l’applicativo “Istanze On Line (IOL)” disponibile sul portale della Pubblica Amministrazione sammarinese. Il termine ultimo per la presentazione è fissato alle ore 14.15 di mercoledì 28 maggio 2025.

Tutti i dettagli relativi ai requisiti, alle modalità di selezione e alle mansioni previste sono consultabili nel bando ufficiale, disponibile al seguente link:

? Bando di selezione Soggiorni Culturali 2025

Un ponte tra generazioni e culture

Attraverso questi soggiorni, la Repubblica consolida il legame con i cittadini sammarinesi residenti all’estero, offrendo ai giovani un’occasione unica per scoprire la propria identità nazionale, costruire amicizie, praticare la lingua italiana e conoscere da vicino le istituzioni.

Per ulteriori informazioni, è possibile contattare direttamente il Dipartimento Affari Esteri al numero 0549 882225.