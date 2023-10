San Marino-Arabia Saudita, prosegue il dialogo finalizzato agli investimenti e allo sviluppo delle infrastrutture

Due giorni di visita alle istituzioni del Titano per autorità, tecnici e diplomatici del Regno Saudita

Una delegazione del Regno di Arabia Saudita ha trascorso due giorni in Visita Ufficiale nella Repubblica di San Marino dove ha avuto l’opportunità di incontrare le istituzioni e di conoscere meglio il territorio attraverso una serie di appuntamenti fissati con l’obiettivo di rafforzare il rapporto tra i due Stati.

La delegazione era composta da Bader Augaish, General Manager del Centro di eccellenza, strategia e pianificazione del Ministero del Turismo, Muaad Al-Marghalani e Anan Alalwan advisors per le relazioni internazionali del Ministero del Turismo e Saad Alenzi della sezione Europa degli Affari Internazionali del Ministero del Turismo. Ali Alomarey, primo segretario dell’Ambasciata dell’Arabia Saudita in Italia e Mai Alhelabi, General Manager dei “mega-eventi”. Abdulaziz Al Sanad (Direttore delle partnership internazionali) e Abdulsalam Altuaijri (Capo degli investimenti) del Ministero degli Investimenti. Bandar Saud Alharbi (Direttore Generale delle operazioni in Europa, America Latina e Caraibi), Abdullah Mohammed Alsaif (Direttore Generale del Dipartimento Prestiti) e Ayman Mohammed Altulayhi (Direttore Generale del Dipartimento Crediti) del Fondo Saudi per lo Sviluppo.

Le autorità saudite hanno incontrato in un primo incontro per la programmazione strategica del rapporto fra i due Paesi i Segretari di Stato Luca Beccari (Affari Esteri), Marco Gatti (Finanze) e Federico Pedini Amati (Turismo) poi hanno partecipato al Centro Congressi Kursaal ad un incontro con l’Ufficio del Turismo.

Successivamente si è tenuto un incontro con i Segretari di Stato Mariella Mularoni (Sanità) e Stefano Canti (Territorio) con i quali si è discusso di investimenti e infrastrutture. La visita è proseguita con un sopraluogo all’avio-superficie di Torraccia, con un meeting con i dirigenti della Autority per l’Aviazione e la Navigazione Civile e con una visita a San Marino Outlet Experience.

L’ottimo rapporto fra San Marino e Arabia Saudita, confermato dai più recenti incontri a livello ministeriale e dalla sottoscrizione, lo scorso ottobre a Riyad, dell’intesa San Marino-Arabia Saudita siglata dal Segretario di Stato per il Turismo Federico Pedini Amati con il CEO del Fondo Saudita per gli Investimenti e il Ministro del Turismo Al Katheeb, per l’inizio di un rapporto volto alla realizzazione di infrastrutture in territorio sammarinese, proseguirà con una sempre più concreta collaborazione in ambito economico.

San Marino, 31 ottobre 2023/1723 d.F.R.

Segreteria di Stato per il Turismo