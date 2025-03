San Marino. Arbitri: agenda pienissima per l’ASA sul fronte degli scambi europei

Sono settimane di intensa attività per l’ASA sul fronte internazionale. La virtuosa pratica dei Referee Exchanges prosegue e si rilancia tanto nel settore calcio quanto nel settore futsal. È del passato fine settimana la direzione di gara di una quaterna tutta gibilterriana su due campi della 23° giornata del Campionato Sammarinese BKN301. Contestualmente, un team afferente all’Associazione sammarinese ha agito sotto la Rocca in altrettante partite della Gibraltar Football League. Mattia Andruccioli, Elison Luci, Andrea Zaghini e Marco Savorani si sono destreggiati abilmente nelle direzioni di St’ Joseph’s – Magpies al sabato e di Europa FC – Europa Point alla domenica. Ma non solo calcio: per la prima volta anche il futsal è stato coinvolto in uno scambio arbitrale tra San Marino e Gibilterra. Hercules-Bavaria ed Europa–Lions, gare della 16° giornata della Premier Division, sono state affidate alla coppia composta da Cristian Tonelli e Laurentiu Ilie, anch’essa capace di portare a casa ottimi risultati in termini di performance arbitrale. La “restituzione del favore” è avvenuta ieri al Multieventi Sport Domus, dove la coppia Zyl Sheriff – Daniel Sanchez, assistita dallo stesso Ilie nelle vesti di Terzo Arbitro, ha diretto il posticipo della 21° giornata del Campionato Sammarinese di futsal tra Folgore e Juvenes-Dogana.

Il programma di scambi proseguirà il prossimo week-end toccando tutt’altre latitudini del continente europeo. Il 2 ed il 3 marzo Gianmarco Ercolani ed Andrea Piccoli saranno impegnati in Lettonia nella direzione di due gare dei play-off del campionato locale, aggiornando quel rapporto tra San Marino ed il Paese baltico inaugurato con successo un anno fa e che vedrà, proprio come allora, fischietti lettoni impegnati nella direzione di partite della post-season sammarinese. Il programma, però, sarà definito al dettaglio solo nelle prossime settimane. Tornando al calcio, il 9 e il 10 marzo i direttori di gara William Villa e Alessandro Vandi, coadiuvati dagli assistenti Francesco Lunardon e Manuel Bellavista, saranno ad Andorra per la direzione di partite del campionato locale, mentre, nello stesso fine settimana, gli andorrani Pedro Miguel Gonçalves Fernandes (arbitro), Marta San Juan Casado (arbitro), Joan Guiu Serra e Luis Miguel Pinilla Acosta (assistenti) saranno in azione sui campi del Campionato Sammarinese BKN301.

Si diceva di arbitri ASA per la prima volta impegnati nel futsal gibilterriano. Ma non è l’unico traguardo di prestigio. Ce n’è anche uno tutto personale che riguarda Cristian Tonelli, che con la direzione di Hercules-Bavaria ed Europa–Lions può affermare di aver arbitrato gare di quattro dei massimi campionati europei di futsal: quello sammarinese, quello gibilterriano, quello maltese (nel febbraio 2020: qui un articolo dedicato) e quello italiano.

FSGC | Ufficio Stampa