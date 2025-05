San Marino. Arbitri: Delvecchio in Andalusia per Euro Beach Soccer League

La prima tappa della regular season di Euro Beach Soccer League si è disputata tra il 22 e il 25 maggio scorsi in Andalusia, a breve distanza da Cadice. Precisamente a El Puerto de Santa Maria, l’iconica Real Plaza de Toros è stata riconvertita per qualche giorno in un’arena di beach soccer – garantendo un effetto più unico che raro per un evento sportivo di questa portata. Tra gli ufficiali di gara designati per questo primo appuntamento stagionale nella competizione continentale, anche l’internazionale di beach soccer per San Marino – Raffaele Delvecchio. L’arbitro in quota ASA ha diretto Polonia-Turchia (6-1), oltre alla sfida che è valsa l’assegnazione del titolo di tappa alla Spagna padrona di casa. Le Furie Rosse hanno chiuso a punteggio pieno il proprio raggruppamento, battendo nell’ultimo e decisivo incontro l’Ucraina (5-3). Nella cerimonia di premiazione che ha incoronato gli iberici, in attesa di nuove sfide – programmate a Batumi, in Georgia, dal 18 al 20 luglio – sono stati assegnati anche i riconoscimenti individuali. Lo spagnolo Chiky Ardil fa doppietta, risultando sia miglior marcatore (sette gol in tre partite) che MVP della tappa d’apertura di Euro Beach Soccer League, mentre il portiere transalpino Guerin ha spiccato tra i colleghi.

FSGC | Ufficio Stampa