San Marino. Arbitri: Ilie e D’Adamo a Malta per uno scambio a tema futsal

Con le semifinali andate in scena al Multieventi nelle serate di ieri e mercoledì si è completato un

ciclo di scambi arbitrali che ha coinvolto Malta e San Marino in ambito futsal. Ad aprire il suddetto

ciclo è stato il viaggio di Daniele D’Adamo e Laurentiu Ilie – accompagnati dall’Osservatore

Matteo Donadoni – a cavallo tra la fine di aprile e l’inizio di maggio. La coppia internazionale

afferente all’ASA ha diretto, il 30 aprile, la semifinale di andata della Premier League maltese tra

Luxol St. Andrews e University of Malta. Poi, il 2 maggio, si è occupata anche della seconda

semifinale di andata, quella che ha visto sfidarsi Swieqi United e Ta’ Xbiex. Malta ha poi restituito

visita in occasione delle semifinali di andata del Campionato Sammarinese, come si accennava. Il

duo composto da Clinton Mario Cassar e Orazio Marco La Rosa ha diretto Virtus-Murata e La

Fiorita-Pennarossa nelle vesti (alternate) di Arbitro 1 e Arbitro 2. In entrambi i casi c’era un

elemento ASA a far da supporto, ovvero da Arbitro 3: Laurentiu Ilie mercoledì, Andrea Zaghini ieri

sera.

FSGC | Ufficio Stampa