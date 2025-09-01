San Marino. Arbitri: Ilie in Moldavia per il Gruppo D di UEFA Futsal Champions League

L’arbitro di futsal, internazionale per San Marino, Laurentiu Ilie è stato designato settimana scorsa tra gli ufficiali coinvolti nel Gruppo D del Turno Preliminare alla UEFA Futsal Champions League 2025-26. Cinque le gare, tra quelle ospitate alla FMF Futsal Arena di Ciorescu (Moldavia), che lo hanno visto coinvolto. Nell’incontro tra Clic Chi?in?u e Maccabi Netanya, Ilie è stato designato come primo arbitro, mentre ha vestito i panni del secondo ufficiale per Hjørring-Maccabi Netanya e Maccabi Netanya-AEL Limassol. Infine, è stato designato come terzo arbitro per AEL Limassol- Clic Chi?in?u e Clic Chi?in?u-Hjørring. Proprio questi ultimi, in rappresentanza del futsal danese, si sono qualificati al turno successivo a punteggio pieno – davanti al Clic Chi?in?u padrone di casa.

FSGC | Ufficio Stampa