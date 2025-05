San Marino. Arbitri: raduno alla vigilia dei play-off alla presenza di Andrea Marzaloni

In vista della post-season del Campionato Sammarinese BKN301 e della finale di Coppa Titano BKN301, l’intera classe arbitrale del Titano si è data appuntamento al San Marino Stadium per un raduno tecnico, organizzato lo scorso martedì – alla vigilia del Turno Preliminare dei play-off. Tanti i temi trattati nel corso della giornata, aperta dal Presidente della CAN Cristiano Ascari con un focus sull’aspetto centrale della concentrazione. Aspetto fondamentale che gli arbitri – sottolinea – devono sempre garantire, tanto nel pre-partita, quanto nella direzione dell’incontro finanche dopo il triplice fischio, in sede di refertazione.

A scendere nel dettaglio tecnico è stato poi il Responsabile della Formazione in seno alla CAN, Giacomo Cenci. Coadiuvato da Stefano Podeschi, sono state mostrare videoclip di incontri di Campionato Sammarinese, dal quale sono stati tratti spunti estremamente interessanti in termini di team work e collaborazione tra gli elementi delle quaterne arbitrali.

Gradito ospite del raduno arbitrale dello scorso 23 aprile è stato Andrea Marzaloni della sezione AIA di Rimini. Assistente arbitrale di primissimo livello, in carriera è stato designato per 150 partite di Serie A, mentre dal 2017 è stato membro di diversi organi tecnici all’interno di Commissioni Nazionali AIA. In primo luogo, Marzaloni, insieme alla Commissione Arbitri Nazionale, ha incontrato gli osservatori arbitrali ASA trattando gli aspetti tattici della valutazione di un arbitro, con particolare enfasi sulle situazioni di SPA e DOGSO. In serata, invece, si è svolto l’ultimo modulo di formazione. In una Sala Stampa gremita per la presenza di tutti gli associati presenti, è stato sviluppato nel dettaglio il tema del Game Management – la complessità della gestione della partita che gli arbitri settimanalmente devono affrontare. Questo, sia dal punto di vista della gestione delle proteste, delle situazioni di vantaggio concesso in specifiche situazioni di gioco e delle mass confrontation. Durante il raduno arbitri ed assistenti hanno sostenuto un allenamento congiunto guidato dal Preparatore atletico Simone Savoretti, oltre ad una sessione di quiz sul Regolamento di gioco.

FSGC | Ufficio Stampa