San Marino. Arcieri del Titano: Vittoria di prestigio per Giorgia Cesarini alle “Frecce di maggio”

Successo anche per la squadra maschile Guidi, Tura, Gualandi

Giorgia Cesarini vince il Trofeo Interregionale Frecce di Maggio di Zola Pedrosa. L’atleta sammarinese degli Arcieri del Titano si è imposta nella gara sui 70 metri sfiorando, con il punteggio di 622, il record nazionale sammarinese e conquistando il punteggio minimo per una eventuale partecipazione olimpica. Il podio è stato completato da Daniela Pellegrini e dall’ex campionessa del mondo Natalia Valeeva. Chi invece batte il record nazionale di categoria è Lucrezia Tura, che fissa il nuovo limite a 618 punti e si impone nella categoria Allieve.

Tra i maschi tris di quarti posti: Matteo Dragoni fra gli junior, Guidi Emanuele nei senior e Ivan Vernocchi nella specialità compound. Primo posto a squadre per Emanuele Guidi, Paolo Tura e Andrea Gualandi. Argento per la squadra femminile con Giorgia Cesarini, Kristina Pruccoli e Maria Luisa Fazzardi che dopo una gara testa a testa hanno chiuso al secondo posto per un solo punto.

Secondo posto anche per la squadra della specialità compound formata da Ivan Vernocchi, Maurizio Rosti e dal rientrante Gianni Bonelli.