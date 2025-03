San Marino. Arie antiche- la voce e la spinetta sabato 29 marzo alle ore 18.30, presso lo spazio espositivo in via 25 marzo 71 a Domagnano

Torna l’appuntamento con “Nell’intimo”, la rassegna musicale ideata dal Maestro Massimiliano Messieri in collaborazione con la “Carlo Biagioli srl”. Il prossimo incontro si svolgerà sabato 29 marzo alle ore 18.30, presso lo spazio espositivo in via 25 marzo 71 a Domagnano, Repubblica di San Marino.

Il tema di questo incontro è “Arie antiche- la voce e la spinetta”, un affascinante viaggio alle origini dell’opera lirica, dove verranno raccontate storie di amori perduti, inganni e passioni attraverso alcune delle arie più intense del primo Barocco. Il programma include il celebre “Lamento di Arianna” di Monteverdi, la disperazione di Didone in “Cavalli”, le raffinate passacaglie di Sances e Frescobaldi, e si concluderà con l’esemplare “Lamento di Ottavia”.

Ospiti: Anastasia Ergova: voce e Alessandreo Vigilante al clavicembalo

Questa iniziativa, voluta dal Maestro Messieri e da Carlo Biagioli, è ispirata dal desiderio di portare musica di alto livello in un contesto intimo e amichevole, simile ai “concetti salotto” del periodo romantico e ai saloni del ‘700, dove artisti si esibivano in cerchie ristrette. L’obiettivo è offrire un’esperienza musicale profonda in uno spazio esclusivo, arricchito da opere d’arte, creando un momento di connessione tra l’artista e il pubblico.

“Nell’intimo” è più di una semplice rassegna: rappresenta un invito a esplorare la propria interiorità attraverso la musica. L’intimità, infatti, non riguarda solo la relazione con gli altri, ma anche il dialogo con se stessi. Ogni appuntamento vedrà alternarsi musicisti di diverse generazioni, che interpreteranno brani di Maestri del passato con uno sguardo rivolto al futuro, creando un forte impatto emozionale e un’opportunità di riflessione personale.

Questa rassegna è aperta a tutti, non solo agli appassionati di musica classica, ma a chiunque desideri trascorrere un momento stimolante e avvolgente, lasciandosi cullare dalle emozioni suscitate dalle note. Un’occasione imperdibile per vivere la musica in una nuova modalità.