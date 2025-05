San Marino. Arrestati due uomini per presunto furto ad un esercizio commerciale sammarinese

Due uomini non residenti a San Marino sono stati arrestati vicino al confine di Dogana, mentre tentavano di lasciare il territorio in auto. L’operazione è stata condotta grazie alla collaborazione tra Gendarmeria, Guardia di Rocca e Polizia Civile. Nel veicolo sono stati trovati oggetti che si sospetta siano stati rubati da un esercizio commerciale sammarinese.

Le indagini sono in corso per verificare la provenienza della merce e confermare eventuali collegamenti con furti avvenuti nella zona.

Nell’ultimo anno, i furti a San Marino hanno registrato un aumento importante, con 127 episodi segnalati, di cui 41 avvenuti in attività commerciali, industriali o artigianali. Diverse bande sono state smantellate grazie alle operazioni delle forze dell’ordine, come nel caso di un gruppo di sei persone fermate per furti a Borgo Maggiore e Ventoso?