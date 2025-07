San Marino. Arrestato un giovane albanese dalla Gendarmeria perchè entrato in Repubblica con una moto rubata

È finita male per un giovane cittadino albanese che, nella giornata di ieri, ha oltrepassato il confine di Stato a bordo di una motocicletta di grossa cilindrata risultata rubata.

Il mezzo è stato prontamente individuato grazie al sistema di riconoscimento automatico delle targhe, attivo presso i varchi di frontiera. L’allarme è scattato non appena la targa del veicolo è stata rilevata dal sistema, facendo emergere che la moto era stata precedentemente denunciata in Italia come oggetto di furto.

Il giovane, che viaggiava in compagnia di una ragazza di cittadinanza italiana, è stato immediatamente fermato da una pattuglia della Gendarmeia presente sul posto. Dopo un rapido controllo, è stato tratto in arresto e condotto presso la prigione dei Cappuccini, dove ora si trova in attesa di ulteriori provvedimenti da parte dell’autorità giudiziaria.