San Marino. Arrivano le mid season sale: promozioni imperdibili a San Marino Outlet Experience

San Marino, 24 aprile 2024 – A San Marino Outlet Experience è tempo di Mid Season Sale. A partire da domani, giovedì 25 aprile, e fino al 5 maggio 2024, lo shopping di primavera sarà ancor più conveniente. Negli store dei brand aderenti alla promozione, su una serie di articoli selezionati, verranno applicati imperdibili sconti fino al 50 per cento sui prezzi outlet.

Un bel modo per inaugurare il lungo ponte che, a partire dall’Anniversario della Liberazione d’Italia e fino al weekend che segue la Festa dei Lavoratori, attirerà in Repubblica e in Riviera tanti visitatori.

Ufficio stampa: MOAB