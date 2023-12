San Marino. ASLEM ringrazia i cittadini Sammarinesi per il successo della Campagna di Natale

ASLEM desidera ringraziare tutti i cittadini Sammarinesi che hanno reso la Campagna di Natale un vero successo! La fiducia e il sostegno che ogni anno la popolazione ci accorda è per la nostra Associazione fonte di gioia e gratitudine. Desideriamo ricambiare questo abbraccio collettivo, informando che il primo tassello dell’opera di riqualificazione del Reparto Oncologico e Oncoematologico è stato posato: il nostro Ospedale di Stato ha ricevuto l’ecografo portatile di ultima generazione, comprensivo delle sonde necessarie e del carrello mobile. Uno strumento indispensabile che aiuterà i pazienti nel percorso di cura. Questo è solo l’inizio del Progetto INSIEME, progetto che vedrà ASLEM impegnata nel miglioramento della qualità del percorso terapeutico dei malati oncologici e delle loro famiglie. Grazie a tutti per essere stati il pilastro di questa Campagna e per rendere possibile ogni giorno la nostra attività sulla Repubblica di San Marino. La Presidente ASLEM Patrizia Cavalli, unitamente al Consiglio Direttivo, desidera augurare un felice Natale e un sereno anno nuovo.