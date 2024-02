San Marino. Ass. Oncologica Sammmarinese deposita la proposta di legge sull’oblio oncologico. Le firme sono raccolte presso la sede di Cailungo, tutta la cittadinanza può firmare ancora . Info 0549.963132

Depositata oggi la legge sull’oblio oncologico, hanno già raccolto già le firme ma si invita tutta la popolazione sammarinese a venire a firmare nella sede di Cailungo. Info. 0549.963132.

E’ con grande soddisfazione che l’Associazione Oncologica Sammarinese comunica di aver depositato oggi 15 febbraio 2024, all’indirizzo dell’Ecc.ma Reggenza, il progetto di Legge di Iniziativa Popolare sul cosiddetto “Diritto all’Oblio Oncologico”.

L’Associazione Oncologica ringrazia di cuore i numerosissimi Cittadini Sammarinesi che si sono recati presso la Sede per sottoscrivere il progetto di Legge. L’Associazione Oncologica Sammarinese auspica il sostegno dell’intero arco Consigliare, affinché l’approvazione del progetto avvenga in tempi celeri, nell’esclusivo interesse di tutti coloro che hanno superato una malattia oncologica e non devono essere vittima di discriminazione alcuna.

Informiamo che continua la raccolta firme solo presso la Sede A.O.S.

A.O S.

Informazione

Per diritto all’oblio oncologico si intende il diritto delle persone guarite da un tumore di non fornire informazioni né subire indagini in merito alla propria pregressa condizione patologica.