San Marino. Assalto al Bancomat della Banca Agricola di Borgo Maggiore: esplosione all’alba, indagini in corso

Erano circa le 5 di questa mattina quando il silenzio di Borgo Maggiore è stato squarciato da un boato. Tre malviventi, secondo una prima ricostruzione, hanno fatto saltare il Bancomat dell’Agenzia della Banca Agricola Commerciale, situata nel centro del Castello. Il colpo è stato rapido e violento: l’esplosione ha sventrato lo sportello automatico, consentendo ai ladri di asportare una somma di denaro ancora in corso di quantificazione.

Sul posto e’ sin da subito intervenuta la squadra scientifica della Gendarmeria ed ha avviato i rilievi e le indagini per identificare i responsabili. Le modalità fanno pensare a un’azione ben pianificata: l’utilizzo di esplosivo – probabilmente gas acetilene o un dispositivo rudimentale – rientra nel modus operandi di bande specializzate in questo genere di colpi, come già accaduto a San Marino negli ultimi tempi.

Non è ancora chiaro se vi siano immagini utili dalle telecamere di sorveglianza, ma è certo che le forze dell’ordine stanno già visionando i filmati della zona. Al vaglio anche i possibili percorsi di fuga. La banca, nel frattempo, ha messo in sicurezza l’area, ancora parzialmente danneggiata dall’esplosione.

Aggiorneremo non appena ci saranno novità sull’ammontare del bottino e sugli esiti delle indagini.