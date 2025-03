San Marino. Assemblea dei Soci Ente Cassa di Faetano

ENTE CASSA DI FAETANO: L’ASSEMBLEA DEI SOCI APPROVA IL BILANCIO 2023

Faetano, 26 maggio 2024 – L’Assemblea dei Soci dell’Ente Cassa di Faetano, ha approvato il bilancio 2023. Soddisfazione per la crescita di utile e solidità patrimoniale di Banca di San Marino mentre proseguono le trattative per l’ingresso di un nuovo investitore.

I Soci dell’Ente Cassa di Faetano si sono riuniti oggi per approvare il bilancio sull’esercizio 2023. Al centro della Relazione del Consiglio di Amministrazione, illustrata dal Presidente Marco Beccari, la situazione del Paese e del sistema bancario, insieme all’andamento della partecipata Banca di San Marino Spa.

Grande attenzione quindi al tema dell’accordo di Associazione con l’Unione Europea che apre alla nostra Repubblica ampi spazi di sviluppo a livello internazionale, con particolare interesse agli accordi in materia Finanziaria che coinvolgono tutte le imprese della Repubblica e priorità circa la possibilità di attivare nuovi servi bancari online, nonché iniziative legate ai capitali sammarinesi trasferiti e impiegati all’estero.

Soddisfazione è stata espressa per i risultati positivi del bilancio 2023 di Banca di San Marino che ha conseguito un utile superiore a 1 milione di euro e portato al 12,14 % il Coefficiente di Solvibilità (oltre la soglia regolamentare). Un ruolo importante in questo senso lo ha giocato la Cartolarizzazione degli NPL perfezionata dal sistema bancario sammarinese e dalla favorevole congiuntura internazionale, eventi che la Banca ha saputo sfruttare al meglio grazie lavoro portato avanti dal Presidente Raffaele Bruni, dal Direttore Generale Aldo Calvani, dal Consiglio di Amministrazione e da tutte le professionalità presenti in BSM. Apprezzamento è stato espresso anche per lo stato delle relazioni tra gli organi dell’Ente Cassa di Faetano e la Governance BSM che – sottolinea Beccari – “sono di massima collaborazione e mirate a perseguire, senza dispersione di risorse, gli obbiettivi di crescita e sviluppo indicati dall’Assemblea degli Azionisti.”

Prosegue da parte Consiglio di Amministrazione, con la collaborazione tecnica di BSM, la ricerca di partner che oltre ad acquisire una percentuale di minoranza del pacchetto azionario, possano contribuire alla crescita dell’attività della banca e sviluppare nuovi prodotti finanziari.

Le condizioni poste ai possibili investitori rimangono quelle stabilite pressoché all’umanità dall’assemblea:

-acquisto di una quota di minoranza intorno al 30% del pacchetto azionario, in parte azioni, in parte con aumento di capitale;

-governance a maggioranza designata dall’Ente;

-piano industriale condiviso.

“Quando avremo tutti gli elementi necessari – continua Beccari – per poter effettuare una valutazione attenta e ponderata, le proposte saranno sottoposte senza indugio all’Assemblea dei Soci dell’Ente e successivamente al vaglio di Banca Centrale. Il nostro motto è prudenza e attenzione!”.

Inoltre, al fine di agevolare le trattative, sono già state approvate le necessarie modifiche allo statuto di BSM per superare il tetto del 2% di azioni possedute dal singolo azionista, nonché per poter emettere un titolo ibrido allo scopo di incrementare la patrimonializzazione.

Infine, insieme ai ringraziamenti, un forte richiamo al senso di responsabilità che anima l’Ente nei confronti del Paese della comunità sammarinese, secondo i valori ricevuti in eredità dai fondatori della Cassa Rurale di Faetano e da tutta la storia di solidarietà e sostegno che da sempre caratterizza l’attività della fondazione e della banca, ciascuno nel suo ruolo peculiare.

Ente Cassa di Faetano