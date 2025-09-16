San Marino, assemblea sindacale AASS: giovedì 18 settembre stop a autobus e funivia nella fascia mattutina

Dopodomani, giovedì 18 settembre, i servizi pubblici dell’Azienda Autonoma di Stato per i Servizi Pubblici (AASS) subiranno importanti limitazioni a causa di un’assemblea sindacale convocata per tutti i lavoratori.

La riunione è prevista dalle 9:00 alle 12:30, e in quella fascia oraria non saranno garantiti i servizi di trasporto pubblico e di funivia.

Cosa cambia per i cittadini

Autobus: le corse verranno sospese, ad eccezione delle tratte della linea 7 previste alle 9:00, 11:25 e 12:05.

le corse verranno sospese, ad eccezione delle tratte della previste alle 9:00, 11:25 e 12:05. Funivia: il servizio sarà interrotto dalle 9:00 alle 12:30.

il servizio sarà interrotto dalle 9:00 alle 12:30. Sportelli pubblici: potranno subire limitazioni e chiusure temporanee.

potranno subire limitazioni e chiusure temporanee. Servizi garantiti: resteranno attivi la raccolta dei rifiuti e i servizi di emergenza.

La Direzione AASS comunica che “l’apertura degli sportelli aperti al pubblico potrà subire pertanto limitazioni e/o chiusure” e ricorda che la sospensione riguarderà esclusivamente le tre ore e mezza dell’assemblea.

Trasporti ridotti, ma servizi essenziali assicurati

Anche se cittadini e pendolari dovranno organizzarsi in modo diverso nella mattinata di giovedì, saranno comunque tutelati i servizi fondamentali per la comunità, come raccolta rifiuti ed emergenze.

Con l’assemblea di dopodomani, i sindacati intendono ribadire le proprie richieste interne, mentre l’Azienda si prepara a garantire il ritorno alla regolarità immediatamente dopo la sospensione temporanea.