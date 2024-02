San Marino. Associazione Carità senza Confini Onlus: E’ ancora emergenza in Ucraina

Siamo entrati nel terzo anno di guerra in Ucraina e il bilancio purtroppo è solo negativo: un Paese in enorme difficoltà, tante vite perse, tante sofferenze, una vita precaria per moltissimi ucraini sia in patria che all’estero e delle prospettive di pace neanche l’ombra.

Dopo due anni di guerra con bombardamenti che portano morte e distruzione, due anni che hanno quasi distrutto l’economia di un paese, impegnato nella battaglia le sue forze migliori, reso difficile e rischiosa la vita di chi è rimasto nelle zone di guerra, è ancora necessario il nostro aiuto per la loro sopravvivenza.

Carità senza Confini, sin dall’inizio del conflitto, si è mobilitata per portare il suo aiuto e il suo sostegno alla popolazione ucraina, inviando aiuti sia direttamente sia attraverso i pulmini che normalmente fanno la spola fra Italia, San Marino e Ucraina. Quello di oggi è il settimo invio importante: due camion partiranno carichi di aiuti.

I beni inviati sono quelli di prima necessità: farmaci, materiale per medicazioni e pannolini forniti dalla Croce Rossa Sammarinese, latte in polvere fornito dalla Protezione Civile Sammarinese, indumenti, coperte, lenzuola e altro ancora che la popolazione sammarinese ha donato con tanta generosità, e poi sedie a rotelle e deambulatori. Dopo due anni, ancora tanta generosa sensibilità è straordinaria!

Anche questo carico arriverà a Veresti, una città nel nord est della Romania, vicina ai confini con l’Ucraina, dove poi sarà trasportato dai volontari del luogo, con cui siamo in collegamento, per sostenere quella martoriata popolazione, i feriti ed i malati.

In nome della solidarietà umana cerchiamo di fare la nostra parte, per quanto piccola, e continuiamo a sperare che la pace sia possibile!

Associazione Carità senza Confini Onlus

San Marino, 26 febbraio 2024