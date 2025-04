San Marino. Associazione Musicale Allegro Vivo: Quarta Edizione di “Classica Giovani” al Chiostro dei Padri Servi di Maria a Valdagrone, San Marino; 10-16-23 Luglio ore 21,00

Nella stagione del sole, la brezza estiva porta con sé non solo il profumo del mare e delle vacanze, ma anche il richiamo alla musica dal vivo. Luglio si prepara a regalare agli amanti della musica un’esperienza raffinata: una rassegna dedicata alla classica eseguita da giovani talenti disposti a stupire il pubblico con la loro passione e maestria. L’Associazione Musicale Allegro Vivo è lieta di annunciare la quarta edizione della rassegna “Classica Giovani”, che si terrà nell’ antica cornice del Chiostro dei Padri Servi di Maria a Valdagrone e prevede tre appuntamenti imperdibili.

Mercoledì 10 luglio: la manifestazione verrà inaugurata dal Quartetto Adorno, che qualcuno definisce “Il nuovo Quartetto italiano” con le musiche di Beethoven e Dvorak, offrendo al pubblico una serata di grande intensità e abilità.

Martedì 16 luglio: il secondo appuntamento vedrà esibirsi il Duo violino-pianoforte composto da Sara Pastine e Giulia Contaldo che sapranno incantare con il loro repertorio classico, in particolare con le sonate di Beethoven, Brahms e Ravel.

Martedì 23 luglio: la rassegna si concluderà con Francesco Stefanelli al violoncello e Nicola Pantani al pianoforte. Il Duo concertistico ci regalerà una performance unica e ricca di emozioni con le Variazioni di Beethoven, le Sonate di Brahms e Chopin.

I concerti, che si avvalgono del patrocinio della Segreteria di Stato Istruzione e Cultura, sono realizzati in collaborazione con l’Istituto Musicale. Fondamentale il sostegno degli sponsor, in particolare della Giunta di Castello di Borgo Maggiore a cui si aggiungono la Società Unione Mutuo Soccorso e Giochi del Titano che ne hanno reso possibile l’organizzazione. Parte del ricavato sarà destinata al sostegno di studenti e famiglie contadine in Mozambico, confermando l’impegno di Allegro Vivo nel promuovere non solo la cultura musicale, ma anche iniziative di solidarietà internazionale.

Non perdete l’opportunità di partecipare a questa straordinaria rassegna, di sostenere una causa importante e di scoprire San Marino sotto una luce nuova.

Per ulteriori informazioni e per prenotare i biglietti, vi invitiamo a visitare il sito web dell’Associazione Musicale Allegro Vivo www.allegrovivo.org o a contattarci via email all’indirizzo info@allegrovivo.org

L’Associazione Musicale Allegro Vivo è stata fondata da un gruppo di musicisti sammarinesi con anni di esperienza professionale in ambito concertistico e didattico. Opera senza scopo di lucro e si dedica alla diffusione della musica attraverso varie iniziative e collaborazioni. L’Associazione ha curato la realizzazione di importantissime rassegne musicali. Tra le più note il Concorso Pianistico Internazionale Repubblica di San Marino, dal 2004 e per sei edizioni consecutive, che ha visto il battesimo di alcuni giovanissimi pianisti oggi famosi in tutto il mondo, consolidando ulteriormente la sua reputazione a livello internazionale. Le altre: Classica & Jazz (5 edizioni); Stagione Concertistica della Repubblica di San Marino (2 edizioni); Musica nel Chiostro; I Concerti del Tè; Voci e Suoni nel Borgo; Concerto della Domenica.