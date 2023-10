San Marino. Associazione Professionisti per l’Innovazione Digitale: Seminario sulla sicurezza informatica. 23 ottobre 2023

Da alcuni decenni siamo entrati nell’era del digitale e quasi ogni aspetto della nostra vita è legato all’informazione e agli strumenti tecnologici che ci aiutano nel gestirla, come computer e smartphone. Spesso non si conoscono tutte le problematiche attinenti all’uso di tali tecnologie e questo espone a vari rischi le persone e le aziende che se ne servono.

Nell’ambito degli Incontri Informativi volti a condividere le novità tecnologiche in campo informatico con i professionisti e le persone interessate, l’Associazione Professionisti per l’Innovazione Digitale, in collaborazione con l’Agenzia per lo Sviluppo Economico – Camera di Commercio di San Marino, presenta “Fondamenti di Cyber Security”, un’iniziativa dedicata alle sfide che le imprese e le organizzazioni dovranno affrontare nell’immediato futuro per la loro sicurezza informatica.

Davide Arletti, Luca Calandriello ed Elia Lazzarini ci parleranno dei processi di verifica dell’identità di un utente o di un dispositivo per l’accesso a reti e sistemi, dell’identificazione e mitigazione dei rischi e delle misure da mettere in atto per ridurre la probabilità o l’impatto di un evento dannoso, infine delle procedure e azioni per ripristinare attività e servizi dopo un incidente di sicurezza.

L’appuntamento è per Lunedì 23 ottobre alle ore 21, presso la Sala del Castello di Borgo Maggiore in Piazza Mercatale n. 21.

L’ingresso è libero ed aperto a tutti gli interessati.

Per info scrivere a [email protected], per prenotazione posti usare il link https://tinyurl.com/PIDCYBSEC.

Associazione Professionisti per l’Innovazione Digitale