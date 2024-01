San Marino. ASSOCIAZIONE SAN MARINO-ITALIA: RINNOVO ADESIONI E MODALITA’ PER ISCRIZIONE NUOVI SOCI ANNO 2024 

L’ASSOCIAZIONE SAN MARINO-ITALIA a partire dal mese di gennaio, invita i propri Soci al rinnovo della quota di iscrizione con l’auspicio di accogliere nuove adesioni per l’anno 2024. Per intensificare l’attività del nostro sodalizio, è importante che nuovi amici si uniscano a noi e contribuiscano a realizzare concretamente i progetti che stiamo elaborando nel rispetto degli obiettivi statutari. Il ruolo che stiamo svolgendo nel panorama sammarinese e italiano ha dato buoni frutti e le attività da noi svolte sono riconosciute ed apprezzate. Siamo orgogliosi degli attestati di stima che anche nel 2023 abbiamo ricevuto dai vari enti con i quali ci onoriamo di collaborare, sia sotto il profilo della professionalità sia sotto il profilo della lealtà e della correttezza. Doveroso esprimere un sincero ringraziamento ai Soci, agli amici che hanno creduto in noi, alle Istituzioni della Repubblica di San Marino e della Repubblica d’Italia, a coloro che attraverso la propria adesione, partecipazione e sostegno costante alle nostre iniziative, ci hanno dato la possibilità di rafforzarci, di migliorarci e di essere degni rappresentanti di entrambe le comunità.

Il Consiglio Direttivo nella riunione del 4 dicembre u.s., ha deliberato che la quota di iscrizione all’ASSOCIAZIONE SAN MARINO-ITALIA per l’anno 2024 è fissata in euro 50,00 da versare tramite bonifico bancario sul conto intestato alla Associazione presso BAC (Banca Agricola Commerciale R.S.M) entro e non oltre il 10 febbraio p.v.

Coordinate bancarie (IBAN): SM 32 I 03034 09800 00006 01607 07 *** Coloro che intendono farne parte condividendone le finalità e gli scopi statutari, Statuto e Regolamento vigenti possono essere richiesti all’indirizzo mail dell’associazione, devono compilare il modulo di adesione qui di seguito riprodotto, e inviarlo all’indirizzo [email protected]***Le domande di nuove adesioni, saranno sottoposte per approvazione come da Regolamento dell’Associazione, all’esame del Consiglio Direttivo entro un breve lasso di tempo. ***

Il Tesoriere La Presidente Cesare Tabarrini Elisabetta Righi Iwanejko [email protected] [email protected]

MODULO DA COMPILARE PER AMMISSIONE NUOVI SOCI

Al Presidente dell’Associazione SAN MARINO-ITALIA

Il/La sottoscritto/a……………………………

nato/a a…………………………….. il………………..

Cittadino/a ………………………………………..

residente a……………………………………………

Tel/cell……………………………………………..

e-mail………………………………………………..

Professione……………………………………..

Visto che l’Associazione San Marino-Italia, costituita il 22 maggio2007, riconosciuta giuridicamente il 21/06/07 nella Repubblica di San Marino (località Borgo Maggiore, Via Ca’ dei Lunghi 132) persegue le seguenti finalità a mezzo di

a) Incontri, conferenze, dibattiti, seminari, congressi, mostre, tavole rotonde, gruppi di studio ed altri eventi similari, riferiti sia alla promozione socioculturale e scientifica sia allo sviluppo dei rapporti socioeconomici di carattere istituzionale b) Manifestazioni sociali, festival, spettacoli, sfilate di moda, eventi musicali, artistici, sportivi ed enogastronomici c) Gemellaggi e collaborazioni con altre associazioni sia a livello locale che internazionale d) Borse di studio in materie attinenti allo scopo sociale e) Una o più riviste che portino a conoscenza degli associati e dei terzi l’attività svolta dall’associazione e che ne divulghino le finalità f) Libri ed audiovisivi utili al conseguimento dell’oggetto sociale g) Iniziative volte ad individuare, promuovere o facilitare intervento e forme di assistenza diretta o di solidarietà sociali a favore dei cittadini dei due Stati

chiede di essere ammesso quale socio dell’Associazione e, a tal fine, si impegna ad osservare lo Statuto ed il Regolamento dell’Associazione, di cui si dichiara edotto;

a riconoscere ed eseguire le deliberazioni degli Organi Sociali

a non recare pregiudizio col suo comportamento all’immagine dell’Associazione a non provocare o fomentare gravi dissidi fra i Soci

a corrispondere regolarmente la quota associativa annuale determinata dal Consiglio Direttivo;

dà atto che il rispetto dei superiori impegni rappresenta la condizione necessaria per permanere nella qualità di socio e che l’inosservanza anche di un solo impegno può comportare l’esclusione dall’Associazione con provvedimento del Collegio dei Probi Viri.

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi della Legge 21 dicembre 2018 n.171

San Marino, lì….

in fede…

*********************************************************************

RINNOVO ADESIONI E MODALITA’ PER ISCRIZIONE NUOVI SOCI ANNO 2024 PdF